Так, 15 травня ЗСУ знищили колону російських окупантів біля Липців, коли ворог намагався повернути втрачені позиції. Бригада "Хартія" разом з іншими підрозділами ЗСУ раніше звільнила понад 200 гектарів лісового масиву, завдавши ворогу значних втрат у живій силі та техніці, передає 24 Канал.

Дивіться також Вдалося зняти, як він тоне, – командир легендарної Group 13 ГУР назвав "улюблену" знищену ціль

Втрати Росії на 16 травня

Станом на 16 травня 2025 рік втрати ворога становлять:

  • особового складу – близько 971690 (+1100) осіб,
  • танків – 10825 (+13),
  • бойових броньованих машин – 22546 (+32),
  • артилерійських систем – 27908 (+36),
  • РСЗВ – 1385 (+1),
  • засоби ППО – 1167 (+1),
  • літаків – 372 (+0),
  • гелікоптерів – 336 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 36123 (+123),
  • крилаті ракети – 3197 (+0),
  • кораблі /катери – 28 (+0),
  • підводні човни – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 48713 (+166),
  • спеціальна техніка – 3892 (+0)

втрати

Втрати Росії на 16 травня 2025 рік / Фото Генштаб