Так, 15 травня ЗСУ знищили колону російських окупантів біля Липців, коли ворог намагався повернути втрачені позиції. Бригада "Хартія" разом з іншими підрозділами ЗСУ раніше звільнила понад 200 гектарів лісового масиву, завдавши ворогу значних втрат у живій силі та техніці, передає 24 Канал.
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Втрати Росії на 16 травня
Станом на 16 травня 2025 рік втрати ворога становлять:
- особового складу – близько 971690 (+1100) осіб,
- танків – 10825 (+13),
- бойових броньованих машин – 22546 (+32),
- артилерійських систем – 27908 (+36),
- РСЗВ – 1385 (+1),
- засоби ППО – 1167 (+1),
- літаків – 372 (+0),
- гелікоптерів – 336 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 36123 (+123),
- крилаті ракети – 3197 (+0),
- кораблі /катери – 28 (+0),
- підводні човни – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 48713 (+166),
- спеціальна техніка – 3892 (+0)
Втрати Росії на 16 травня 2025 рік / Фото Генштаб