Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

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Что известно о вражеской атаке на автобус

Россияне ударили по автобусу беспилотником "Ланцет", на который навел разведывательный дрон. Известно о 9 погибших и 7 пострадавших.

Среди погибших преимущественно женщины пенсионного возраста. Люди ехали на эвакуацию в рейсовом автобусе, который выезжает из Белополья на Сумы в 6:00.

Сотрудники ГСЧС деблокировали тела пассажиров автобуса: смотрите фото

Спасатели немедленно прибыли на место происшествия. Также дополнительно привлекались силы аварийно-спасательной части из областного центра,

– сообщили в ГСЧС.

В службе отметили, что специалисты ГСЧС деблокировали тела погибших из искореженного транспортного средства с помощью специальных инструментов.

Спасатели деблокировали тела погибших в автобусе: смотрите видео ГСЧС

Россияне цинично прокомментировали атаку на автобус. Минобороны врага сказали, что якобы вооруженные силы России "Геранями-2" "поразили пункт стоянки техники ВСУ в Сумской области".

Вражеская пропаганда уже традиционно распространяет ложь об ударе по "военной цели" и пытается оправдать свой террористический акт против мирного населения.