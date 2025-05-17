Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДСНС.

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Що відомо про ворожу атаку на автобус

Росіяни вдарили по автобусу безпілотником "Ланцет", якого навів розвідувальний дрон. Відомо про 9 загиблих та 7 постраждалих.

Серед загиблих переважно жінки пенсійного віку. Люди їхали на евакуацію в рейсовому автобусі, який виїжджає з Білопілля на Суми о 6:00.

Співробітники ДСНС деблокували тіла пасажирів автобуса: дивіться фото

Рятувальники негайно прибули на місце події. Також додатково залучалися сили аварійно-рятувальної частини з обласного центру,

– повідомили у ДСНС.

У службі зазначили, що фахівці ДСНС деблокували тіла загиблих з понівеченого транспортного засобу за допомогою спеціальних інструментів.

Рятувальники деблокували тіла загиблих в автобусі: дивіться відео ДСНС

Росіяни цинічно прокоментували атаку на автобус. Міноборони ворога сказали, що начебто збройні сили Росії "Геранями-2" "вразили пункт стоянки техніки ЗСУ у Сумській області".

Ворожа пропаганда вже традиційно поширює брехню про удар по "військовій цілі" і намагається виправдати свій терористичний акт проти мирного населення.