Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.

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Что рассказали в ГСЧС о тушении пожара в Сумской области

Спасатели отметили, что более 12 часов понадобилось сотрудникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, чтобы ликвидировать пожар, который возник в результате вражеского удара нанесенного по объекту гражданской инфраструктуры.

Горение происходило на площади до 6 000 квадратных метров. Всего на месте происшествия работало 65 единиц личного состава и 17 единиц пожарной, аварийно-спасательной и другой техники, в том числе для проведения высотных работ, подвоза воды,

– говорится в сообщении.

В Сумской области потушили масштабный пожар, возникший после атаки / Фото ГСЧС

Проводится разбор завалов, для того чтобы исключить риски возникновения повторных возгораний.

К слову, всего ночью 15 мая российская армия атаковала Украину 110 ударными беспилотниками типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами различных типов. Украинским защитникам неба удалось сбить 62 ударных дрона, еще 29 вражеских беспилотников-имитаторов были локально потеряны.