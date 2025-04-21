Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сумского городского голову Александра Лысенко.

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Россия ударила по Сумской области

Утром 21 апреля российские военные атаковали один из старостатов Сумской территориальной общины. В результате обстрела была повреждена крыша жилого дома.

К счастью, жители не пострадали. Власти обещают предоставить им соответствующую помощь.

Напомним, рано утром россияне атаковали "Шахедами" Черкасскую область. Противовоздушная оборона сбила там 8 дронов. БпЛА повредили объект инфраструктуры подвергся повреждениям. Жители не сообщали о разрушении домов.

Также враг нанес удар по Николаевской области ракетой Х-31П, а Одесскую область атаковал из Крыма ракетой "Оникс".

Этой ночью и утром взрывы также раздавались в Киевской и Днепропетровской областях.

После окончания "пасхального перемирия" Россия запустила по Украине 96 БПЛА. Силы ПВО и авиация смогли уничтожить 42 ударные дроны на востоке, севере, юге и в центре страны. 47 вражеских беспилотников-имитаторов были локально потеряны.