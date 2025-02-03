Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на киевские телеграмм-каналы. Вся эта рассылка СМС происходит на фоне взрывов в зданиях ТЦК Ровно и Павлограда.

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Бучанский ЦПАУ попал под хакерскую атаку России

На телефоны жителей области массово поступили сообщения якобы от Бучанского ЦПАУ, в которых призывают "сжечь ТЦК и спасти себе жизнь".

Вероятно, так Россия пытается завербовать украинцев на антигосударственные действия.

При получении предложений на подобную "работу" граждан просят сообщать об этом в официальный чат-бот СБУ ""Спали" ФСБешника".

На эту провокационную СМС-рассылку впоследствии отреагировали в Бучанском городском совете.

Эти сообщения могут быть результатом вероятных хакерских действий страны-агрессора. Специалисты Бучанского городского совета уже выполнили необходимые работы по устранению повторных сообщений,

– сообщили там.

В городском совете также добавили, что в дальнейшем над этой ситуацией будут работать правоохранители.