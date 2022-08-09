Взрывы в Волновахе были слышны в ночь на 9 августа. Об этом сообщил Денис Казанский в телеграме.
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В Волновахе горела "селитра"
Ночью Волноваха слушала трататушки. По неизвестным причинам вспыхнула "селитра", завезенная в город российскими "освободителями",
– написал журналист.
Очевидно, оккупантам снова досталось от украинских защитников. Ведь на видео из сети видно, что в небе над Волновахой огромные клубы дыма и слышны систематические обстрелы.
Ночью в Волновахе была "селитра": смотрите видео
Общие потери врага
- личного состава – почти 42640 (+300) человек ликвидировано,
- танков – 1817 (+6) единиц,
- боевых бронированных машин – 4076 (+6) единиц,
- артиллерийских систем – 964 (+4) единицы,
- РСЗО – 261 единица,
- средства ПВО – 133 (+1) единиц,
- самолетов – 223 единицы,
- вертолетов – 193 (+1) единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 757 (+3) единиц,
- крылатые ракеты – 185 (+3) единиц,
- корабли и катера – 15 единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2998 (+5) единиц,
- специальная техника – 87 (+1) единиц,
Наибольшие потери россияне понесли на Бахмутском и Донецком направлениях.
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