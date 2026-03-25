Атака БпЛА на Выборг: под удар мог попасть один из кораблей

Беспилотники атаковали Ленинградскую область России ночью 25 марта. В частности, под ударом оказался один из четырех портов региона, расположенный в городе Выборг.

Об этом сообщает "Supernova+" и российские телеграм-каналы.

Что могло попасть под удар?

По словам местных, в результате атаки на порт Выборга пострадал один из кораблей, расположенных в этом районе. Незадолго до этого телеграмм-каналы сообщали о серии взрывов в городе из-за ударов беспилотниками.



Предположительно поврежденный корабль в порту / соцсети

В сети предполагают, что на этой фотографии, вероятно, изображен патрульный ледокол "Дзержинский" проекта 23550, который сейчас строится на Выборгском судостроительном заводе для Пограничной службы ФСБ России.

Справочно. Выборгский судостроительный завод это одно из ключевых судостроительных предприятий России, которое специализируется на строительстве гражданских судов ледового класса и оффшорной техники.

В то же время отметим, что вышеупомянутый российский порт является важным транспортным узлом в Финском заливе. Также известно, что этот объект специализируется на перевалке генеральных грузов, угля, руды и других материалов.

Заметим, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, комментируя последствия атаки, сообщал только об ударе по порту Усть-Луга, в Выборге. по его словам, только повреждена кровля жилого дома.

