Об этом 24 Каналу рассказал первый заместитель председателя Львовской ОВА Андрей Годик, заметив, что, по последней информации, известно о 7 погибших, среди которых 3 детей. Самой маленькой девочке – 7 лет. 53 человека обратились за медицинской помощью.

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Какова ситуация во Львове

Как отметил Годик, в городе создали оперативный штаб экстренных служб. Там они могут координировать свои действия по помощи пострадавшим; расселению; решении других важных вопросов и т.п.

Уже известно, что в результате удара повреждено более 50 домов. Сейчас в городе работают над тем, чтобы расселить людей, чьи квартиры были повреждены.

Людей будут расселять. Во Львове расконсервируют модульный городок. Также будет запланировано расселение людей по гостиницам Львова с последующей компенсацией. Люди определенное время будут проживать бесплатно,

– рассказал Годик.

Пока рано говорить о пригодности и непригодности зданий к проживанию. Это можно будет определить только после экспертиз. А они начнутся тогда, когда будут завершены аварийно-поисковые работы.

Обратите внимание! В результате ракетной атаки России погибли мама Евгения и три ее дочери: Ярина, Дарья и Эмилия. Выжил только муж Ярослав.