Собственно, под утро 4 сентября, около 05:00, во Львове слышали мощные взрывы. Через несколько часов, находясь на месте обстрела, мэр Андрей Садовый рассказал о ситуации, в частности о пострадавшей инфраструктуре.

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Во Львове пострадала историческая инфраструктура

По словам городского головы, в результате вражеского обстрела было повреждено более 50 объектов. Многие из них имели историческую ценность, ведь были построены много лет назад.

Очень много поражений, это более 50 домов. Значительная часть – это сердце нашего города, историческое наследие,

– констатировал Садовый.

По состоянию на 08:00 (4 сентября) более 35 человек нуждались в медицинской помощи. Среди пострадавших есть дети, а также лица, находящиеся в тяжелом состоянии.

Мэр Львова рассказал о ситуации в городе после обстрела: смотрите видео

Уже точно понимаем, что из 6 домов людей отселяем. Две школы сегодня не будут работать, вылетело много окон. Также поражены два медицинских объекта.

Глава города констатировал, что ГСЧС работают со всеми коммунальными службами. Оперативно начали разбор завалов на местах атак.

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По состоянию на 09:00 известно о 7 погибших в результате российской атаки на Львов. Одна из жертв, 50-летняя женщина, работала медсестрой-акушеркой в 5-й поликлинике города. Также враг унес жизни 14-летней девушки и другого ребенка.

Воздушная тревога в области длилась более трех с половиной часов, а именно с 03:57 по 07:38.