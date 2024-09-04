Власне, під ранок 4 вересня, близько 05:00, у Львові чули потужні вибухи. Через декілька годин, перебуваючи на місці обстрілу, мер Андрій Садовий розповів про ситуацію, зокрема постраждалу інфраструктуру.

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У Льві постраждала історична інфраструктура

За словами міського голови, унаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено більш як 50 об'єктів. Чимало з них мали історичну цінність, адже були збудовані багато років тому.

Дуже багато уражень, це понад 50 будинків. Значна частина – це серце нашого міста, історична спадщина,

– констатував Садовий.

Саном на 08:00 (4 вересня) більше як 35 людей потребували медичної допомоги. Серед постраждалих є діти, а також особи, що перебувають у важкому стані.

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Уже точно розуміємо, що з 6 будинків людей відселяємо. Дві школи сьогодні не будуть працювати, повилітало багато вікон. Також уражено два медичних наших об'єкти.

Голова міста констатував, що ДСНС працюють зі всіма комунальними службами. Оперативно розпочали розбір завалів на місцях атак.

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Станом на 09:00 відомо про 7 загиблих внаслідок російської атаки на Львів. Одна з жертв, 50-річна жінка, працювала медсестрою-акушеркою у 5-й поліклініці міста. Також ворог забрав життя 14-річної дівчини та іншої дитини.

Повітряна тривога в області тривала понад три з половиною години, а саме з 03:57 по 07:38.