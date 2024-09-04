Про головні події дня станом на 4 вересня, ситуацію на фронті, втрати ворога, просування наших захисників та російські удари по Україні, розповідає 24 Канал.
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У Львові є також інформація про людей, які наразі перебувають у підвалах під завалами. На жаль, не минулося й без поранених.
Вже відомо про 6 постраждалих внаслідок атаки на Львів. Серед них – 10-річний хлопчик. Медики надають необхідну допомогу,
– йдеться у повідомленні Садового.
У Кривому Розі чули вибухи
В Повітряних силах попередили жителів міста про рух крилатих ракет в їхню сторону. На жаль, незабаром там прогримів вибух.
Очільник військової адміністрації Кривого Рогу зробив коментар щодо ситуації в місті. Він наголосив на дотриманні інформаційної гігієни.
Унаслідок ворожого обстрілу у Львові пошкоджені житлові будинки. Усі профільні служби скерували на місце,
– написав Козицький.
Станом на 06:24, за словами міського голови Андрія Садового, відомо, що є загоряння житлових будинків в районі головного вокзалу. Багато вибитих вікон в районі вулиць Коновальця, Братів Міхновських, Мельника.
"Дві школи сьогодні навчання не розпочнуть: учні Арніки та 17 залишаються вдома. Уточнюємо інформацію щодо постраждалих. Будьте в укритті", – додав мер.
У Рівному та Луцьку чули вибухи
Під час всеукраїнської повітряної тривоги вибухи почули в Рівненській та Волинській областях. Зокрема, про це повідомляли з Луцького району та самого Рівного. Наразі жодної інформації стосовно ймовірних наслідків вибухів від місцевої влади оприлюднено не було.
У Києві та області працювала ППО, чули вибухи
Російська армія знову атакувала низку регіонів України своїми безпілотними літальними апаратами типу "Шахед", а також крилатими ракетами. Через це у Києві та області працювала протиповітряна оборона.
У Львові чули вибухи, працювало ППО
Обласна та міська влада проінформували громадян про роботу сил Протиповітряної оборони в регіоні. Окрім того, тривала тривога через ракетну небезпеку.
Повітряні сили повідомили, що відмічається активність 5 бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья", що здійснюють політ у південно-східному напрямку.
У разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет повідомимо додатково. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!
– написали військові.