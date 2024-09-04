06:47, 4 вересня

У Львові є також інформація про людей, які наразі перебувають у підвалах під завалами. На жаль, не минулося й без поранених.

Вже відомо про 6 постраждалих внаслідок атаки на Львів. Серед них – 10-річний хлопчик. Медики надають необхідну допомогу,

– йдеться у повідомленні Садового.