Про головні події дня станом на 4 вересня, ситуацію на фронті, втрати ворога, просування наших захисників та російські удари по Україні, розповідає 24 Канал.

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06:47, 4 вересня

У Львові є також інформація про людей, які наразі перебувають у підвалах під завалами. На жаль, не минулося й без поранених.

Вже відомо про 6 постраждалих внаслідок атаки на Львів. Серед них – 10-річний хлопчик. Медики надають необхідну допомогу,
– йдеться у повідомленні Садового.

06:21, 4 вересня

У Кривому Розі чули вибухи

В Повітряних силах попередили жителів міста про рух крилатих ракет в їхню сторону. На жаль, незабаром там прогримів вибух.

Очільник військової адміністрації Кривого Рогу зробив коментар щодо ситуації в місті. Він наголосив на дотриманні інформаційної гігієни.

06:20, 4 вересня

Унаслідок ворожого обстрілу у Львові пошкоджені житлові будинки. Усі профільні служби скерували на місце,
– написав Козицький.

Станом на 06:24, за словами міського голови Андрія Садового, відомо, що є загоряння житлових будинків в районі головного вокзалу. Багато вибитих вікон в районі вулиць Коновальця, Братів Міхновських, Мельника.

"Дві школи сьогодні навчання не розпочнуть: учні Арніки та 17 залишаються вдома. Уточнюємо інформацію щодо постраждалих. Будьте в укритті", – додав мер.

05:55, 4 вересня

У Рівному та Луцьку чули вибухи

Під час всеукраїнської повітряної тривоги вибухи почули в Рівненській та Волинській областях. Зокрема, про це повідомляли з Луцького району та самого Рівного. Наразі жодної інформації стосовно ймовірних наслідків вибухів від місцевої влади оприлюднено не було.

05:00, 4 вересня

У Києві та області працювала ППО, чули вибухи

Російська армія знову атакувала низку регіонів України своїми безпілотними літальними апаратами типу "Шахед", а також крилатими ракетами. Через це у Києві та області працювала протиповітряна оборона.

04:56, 4 вересня

У Львові чули вибухи, працювало ППО

Обласна та міська влада проінформували громадян про роботу сил Протиповітряної оборони в регіоні. Окрім того, тривала тривога через ракетну небезпеку.

01:52, 4 вересня

Повітряні сили повідомили, що відмічається активність 5 бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья", що здійснюють політ у південно-східному напрямку.

У разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет повідомимо додатково. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!
– написали військові.