Повітряні сили інформують про рух цілей, зокрема ракет Х-101, та розповідають, де є найбільша загроза. А поки триває повітряна тривога, необхідно перебувати у безпечних місцях та не фільмувати роботу української Протиповітряної оборони.
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Масована атака ворога з повітря 4 вересня: що відбувається
Перші ракети з Житомирщини курсом на Рівненську область.
Ще ракети на Чернігівщині – у південно-західному напрямку!
Вже на півночі Житомирщини.
Крилаті ракети летять через північ Київської області західним курсом.
Летять на Київщині. Залетіла друга група.
Перші ракети перетнули кордон у Чернігівській області та залетіли у наш повітряний простір.
Монітори пишуть, могли відбутися пуски й з Каспійського регіону. Тим часом у багатьох областях повітряна тривога через атаку ударними БпЛА.
Монітори пишуть, стратавіація армії Росії здійснила пускові маневри в районі Енгельса. Ракети, якщо пуски не імітаційні, долетять до нас упродовж години.
За інформацією моніторингових спільнот, Ту-95МС ворога в районі Енгельса – ймовірного пускового рубежу – будуть приблизно між 3 та 4 ранку. Тож якщо звідти будуть пуски, ракети залетять у наш повітряний простір, відповідно, між 03:30 та 04:30.
Біля Каспійського моря літаки будуть вже після 4 ранку, і якщо пуски будуть звідти, ракети долетять до нас приблизно о 5 годині.
Повітряні сили відмітили активність 5 бортів Ту-95МС, які злетіли з аеродрому "Оленья" в Росії та здійснюють політ у південно-східному напрямку.
У разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет у ПС пообіцяли повідомити додатково. Та закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Монітори зафіксували зліт бортів Ту-95 ворога з аеродрому "Оленья". Не підтверджено кількість бортів, але мовилося приблизно про 5 – 7.
Тим часом Повітряні сили інформували про атаку ударними дронами. Окупанти запустили їх через Сумську область кількома хвилями.