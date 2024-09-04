Повітряні сили інформують про рух цілей, зокрема ракет Х-101, та розповідають, де є найбільша загроза. А поки триває повітряна тривога, необхідно перебувати у безпечних місцях та не фільмувати роботу української Протиповітряної оборони.

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Масована атака ворога з повітря 4 вересня: що відбувається

05:03, 4 вересня

Перші ракети з Житомирщини курсом на Рівненську область.

04:58, 4 вересня

Ще ракети на Чернігівщині – у південно-західному напрямку!

04:54, 4 вересня

Вже на півночі Житомирщини.

04:54, 4 вересня

Крилаті ракети летять через північ Київської області західним курсом.

04:47, 4 вересня

Летять на Київщині. Залетіла друга група.

04:40, 4 вересня

Перші ракети перетнули кордон у Чернігівській області та залетіли у наш повітряний простір.

04:01, 4 вересня

Монітори пишуть, могли відбутися пуски й з Каспійського регіону. Тим часом у багатьох областях повітряна тривога через атаку ударними БпЛА.

03:30, 4 вересня

Монітори пишуть, стратавіація армії Росії здійснила пускові маневри в районі Енгельса. Ракети, якщо пуски не імітаційні, долетять до нас упродовж години.

02:20, 4 вересня

За інформацією моніторингових спільнот, Ту-95МС ворога в районі Енгельса – ймовірного пускового рубежу – будуть приблизно між 3 та 4 ранку. Тож якщо звідти будуть пуски, ракети залетять у наш повітряний простір, відповідно, між 03:30 та 04:30.

Біля Каспійського моря літаки будуть вже після 4 ранку, і якщо пуски будуть звідти, ракети долетять до нас приблизно о 5 годині.

01:53, 4 вересня

Повітряні сили відмітили активність 5 бортів Ту-95МС, які злетіли з аеродрому "Оленья" в Росії та здійснюють політ у південно-східному напрямку.

У разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет у ПС пообіцяли повідомити додатково. Та закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

01:46, 4 вересня

Монітори зафіксували зліт бортів Ту-95 ворога з аеродрому "Оленья". Не підтверджено кількість бортів, але мовилося приблизно про 5 – 7.

Тим часом Повітряні сили інформували про атаку ударними дронами. Окупанти запустили їх через Сумську область кількома хвилями.

Звернімо увагу, що попередня масована комбінована ракетна атака ворога відбулася 26 серпня. Тоді російська авіація випустила з Ту-95МС аж 77 ракет, ціллю була здебільшого енергетична інфраструктура України. І ще 50 ракет інших типів – балістику, "Кинджали", "Калібри". 15 областей постраждали від цієї атаки. Ба й наступної доби, 27 серпня, російська армія також здійснила повітряний напад, застосувавши 5 ракет Х-101 та інші агресивні засоби.