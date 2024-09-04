02:20, 4 вересня

За інформацією моніторингових спільнот, Ту-95МС ворога в районі Енгельса – ймовірного пускового рубежу – будуть приблизно між 3 та 4 ранку. Тож якщо звідти будуть пуски, ракети залетять у наш повітряний простір, відповідно, між 03:30 та 04:30.

Біля Каспійського моря літаки будуть вже після 4 ранку, і якщо пуски будуть звідти, ракети долетять до нас приблизно о 5 годині.