02:20, 4 сентября

По информации мониторинговых сообществ, Ту-95МС врага в районе Энгельса – вероятного пускового рубежа – будут примерно между 3 и 4 утра. Поэтому если оттуда будут пуски, ракеты залетят в наше воздушное пространство, соответственно, между 03:30 и 04:30.

У Каспийского моря самолеты будут уже после 4 утра, и если пуски будут оттуда, ракеты долетят до нас примерно в 5 часов.