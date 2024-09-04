Воздушные силы информируют о движении целей, в частности ракет Х-101, и рассказывают, где есть наибольшая угроза. А пока продолжается воздушная тревога, необходимо находиться в безопасных местах и не снимать работу украинской Противовоздушной обороны.
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Первая группа ракет меняет курс на Хмельнитчину, пишут Воздушные силы.
Вторая группа на севере Киевской области летит западным курсом.
Первые ракеты с Житомирщины курсом на Ровненскую область.
Еще ракеты на Черниговщине – в юго-западном направлении!
Уже на севере Житомирщины.
Крылатые ракеты летят через север Киевской области западным курсом.
Летают на Киевщине. Залетела вторая группа.
Первые ракеты пересекли границу в Черниговской области и залетели в наше воздушное пространство.
Мониторы пишут, могли состояться пуски и из Каспийского региона. Тем временем во многих областях воздушная тревога из-за атаки ударными БПЛА.
Мониторы пишут, стратавиация армии России осуществила пусковые маневры в районе Энгельса. Ракеты, если пуски не имитационные, долетят к нам в течение часа.
По информации мониторинговых сообществ, Ту-95МС врага в районе Энгельса – вероятного пускового рубежа – будут примерно между 3 и 4 утра. Поэтому если оттуда будут пуски, ракеты залетят в наше воздушное пространство, соответственно, между 03:30 и 04:30.
У Каспийского моря самолеты будут уже после 4 утра, и если пуски будут оттуда, ракеты долетят до нас примерно в 5 часов.
Воздушные силы отметили активность 5 бортов Ту-95МС, которые взлетели с аэродрома "Оленья" в России и осуществляют полет в юго-восточном направлении.
В случае ракетной угрозы и пусков крылатых ракет в ВС пообещали сообщить дополнительно. И призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Мониторы зафиксировали взлет бортов Ту-95 врага с аэродрома "Оленья". Не подтверждено количество бортов, но речь шла о примерно 5 – 7.
Тем временем Воздушные силы информировали об атаке ударными дронами. Оккупанты запустили их через Сумскую область несколькими волнами.