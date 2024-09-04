О главных событиях дня по состоянию на 4 сентября, ситуацию на фронте, потери врага, продвижение наших защитников и российские удары по Украине, рассказывает 24 Канал.
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Во Львове есть также информация о людях, которые сейчас находятся в подвалах под завалами. К сожалению, не обошлось и без раненых.
Уже известно о 6 пострадавших в результате атаки на Львов. Среди них – 10-летний мальчик. Медики оказывают необходимую помощь,
– говорится в сообщении Садового.
В Кривом Роге слышали взрывы
В Воздушных силах предупредили жителей города о движении крылатых ракет в их сторону. К сожалению, вскоре там прогремел взрыв.
Глава военной администрации Кривого Рога сделал комментарий по ситуации в городе. Он отметил соблюдение информационной гигиены.
В результате вражеского обстрела во Львове повреждены жилые дома. Все профильные службы направили на место,
– написал Козицкий.
По состоянию на 06:24, по словам городского головы Андрея Садового, известно, что есть возгорание жилых домов в районе главного вокзала. Много выбитых окон в районе улиц Коновальца, Братьев Михновских, Мельника.
"Две школы сегодня обучение не начнут: ученики Арники и 17 остаются дома. Уточняем информацию о пострадавших. Будьте в укрытии", – добавил мэр.
В Ровно и Луцке слышали взрывы
Во время всеукраинской воздушной тревоги взрывы услышали в Ровенской и Волынской областях. В частности, об этом сообщали из Луцкого района и самого Ровно. Пока никакой информации относительно вероятных последствий взрывов от местных властей обнародовано не было.
В Киеве и области работала ПВО, слышали взрывы
Российская армия снова атаковала ряд регионов Украины своими беспилотными летательными аппаратами типа "Шахед", а также крылатыми ракетами. Поэтому в Киеве и области работала противовоздушная оборона.
Во Львове слышали взрывы, работало ПВО
Областная и городская власть проинформировали граждан о работе сил противовоздушной обороны в регионе. Кроме того, продолжалась тревога из-за ракетной опасности.
Воздушные силы сообщили, что отмечается активность 5 бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья", осуществляющих полет в юго-восточном направлении.
В случае ракетной угрозы и пусков крылатых ракет сообщим дополнительно. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!
– написали военные.