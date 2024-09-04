06:47, 4 сентября

Во Львове есть также информация о людях, которые сейчас находятся в подвалах под завалами. К сожалению, не обошлось и без раненых.

Уже известно о 6 пострадавших в результате атаки на Львов. Среди них – 10-летний мальчик. Медики оказывают необходимую помощь,

– говорится в сообщении Садового.