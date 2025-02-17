Руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что в результате удара есть сожженная техника оккупантов. Раненых солдат привезли в госпиталь, что в поселке Никольское.

Смотрите также Путин на это надеется: для чего враг активизировал агрессивные атаки в Донецкой области

Детали громкого "хлопка"

Прилеты возле села Гранитное случаются не впервые. Оно расположено рядом с железной дорогой и там часто слышат о "хлопке". Местные рассказали, что на этот раз масштабного пожара от удара не фиксировали, но взрывная волна была очень мощная.

У людей аж дома дрожали, хотя они были достаточно далеко от зоны поражения. Поэтому прилетело что-то очень хорошо, но надо дождаться официального подтверждения,

– отметил Петр Андрющенко.

Технику россияне потянули в сторону России. Скорее всего, она нуждается в ремонте или вообще не подлежит восстановлению. Всех раненых отвезли в ближайшие больницы.

Всего в течение 10 – 16 февраля 2025 года активно прилетало в районе оккупированного Мелитополя. Там было по меньшей мере 2 точных удара по месту базирования россиян. Они потеряли около 20 солдат.

Также прилетало по оккупированному Токмаку. Россияне пытаются скрыть это попадание, никакой информации не обнародуют,

– добавил Андрющенко.

Итак, работа украинских сил была достаточно успешной. Почти во всех основных районах фиксировали прилеты, есть надежда, что поражение мест базирования оккупантов продолжатся.