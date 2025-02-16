Об этом в эфире 24 Канала рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, объяснив, что оккупанты делают так, чтобы попытаться прорвать оборону ВСУ, провести активные наступательные операции на Кураховском направлении.

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Россия хочет усилить позиции перед переговорами

Несмотря на всю агрессивность и интенсивность боевых действий запланированных успехов противник не достиг, но факт концентрации живой силы и бронетехники врага на основных направлениях говорит о том, что он лелеет большие надежды хотя бы на получение локального успеха.

Как пояснил Тимочко, он крайне важен для российского командования, чтобы перетянуть потом часть войск с Константинопольского направления под Покровск. Говоря о Покровском направлении, стоит понимать, что это стандартная тактика подхода России к потенциальным переговорным процессам.

Всегда так бывало, что противник выбирал одно из направлений, когда вставал вопрос политических обсуждений о прекращении боевых действий в Украине, тогда россияне активизировались,

– отметил Тимочко.

Так было в свое время на примере городов Иловайск, Дебальцево. Сейчас аналогичная ситуация, потому что противник, по мнению Тимочко, надеется способом усиления динамики боевых действий влиять на ход подготовки к переговорным процессам.

Мы наблюдаем агрессивные боевые действия россиян в районе Торецка, наступательные операции на других направлениях. Путин надеется до момента формирования четких переговорных групп на международной арене взять под контроль если не Донецкую область, то хотя бы ее ключевые направления,

– считает Тимочко.

Ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте

По словам Тимочко, российский диктатор рассчитывает благодаря этому усилить свои переговорные позиции. Тимочко уверен, что Покровск остается для главы Кремля политическим вопросом, поскольку он дал команду оккупировать его еще в прошлом году.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ спрогнозировал, что кроме как с флангов, противник будет пытаться атаковать Покровск и напрямую, в лоб, будет пробовать прорваться в город.