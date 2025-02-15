Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Вадим Денисенко, отметив, что накануне Киев и Москва сняли свои условия, которые делали невозможным начало этих переговоров.

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По мнению политолога, фактически было объявлено начало переговорного процесса. Все, что было раньше это де-факто была подготовка к тому, чтобы стороны сняли свои базовые предпосылки, которые не позволяли начать этот переговорный процесс.

В этом большую роль сыграла американская челночная дипломатия. Сейчас можно сказать, что переговоры де-факто стартовали,

– сказал Денисенко.

В частности, Россия сняла требование о том, что прежде чем начать разговор, в Украине должны провести выборы. В то же время Украина отказалась от условия о том, что ни в коем случае не будет разговора с Путиным.

С другой стороны, Украина, на мой взгляд, согласилась на то, что в ближайшее время нет шансов вступить в НАТО,

– отметил политолог.

При этом все заявления, мол, Трамп сдал Украину или Путин всех переиграл – это мифология. Ведь пока есть только один факт – переговоры стартовали, стороны определили, кто будет переговорщиками.

Денисенко предположил, что в ближайшее время состоится первая встреча переговорщиков, которые определены со стороны Трампа, Путина и Зеленского.

Напомним, 12 февраля американский президент провел телефонные переговоры с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным, во время которых обсудил возможность завершения войны. По мнению Трампа, эти разговоры являются хорошей возможностью завершить войну.

Впрочем, Президент Украины считает, что российский диктатор на самом деле не хочет заканчивать войну. У Путина другие планы относительно мирных переговоров. В частности, снятие санкции, которые позволили бы россиянам перегруппироваться.