Таку думку 24 Каналу висловив політолог Вадим Денисенко, зауваживши, що напередодні Київ та Москва зняли свої умови, які робили неможливим початок цих переговорів.

Актуально "Це буде дискусія між Зеленським, Путіним і Заходом": Гегсет про переговори

Від яких вимог відмовилася Україна та Росія

На думку політолога, фактично було оголошено початок переговорного процесу. Все, що було раніше це де-факто була підготовка до того, щоб сторони зняли свої базові передумови, які не дозволяли розпочати цей переговорний процес.

У цьому велику роль відіграла американська човникова дипломатія. Наразі можна сказати, що переговори де-факто стартували,

– мовив Денисенко.

Зокрема, Росія зняла вимогу про те, що перш ніж розпочати розмову, в Україні мають провести вибори. Водночас Україна відмовилася від умови про те, що в жодному разі не буде розмови з Путіним.

З іншого боку, Україна, на мій погляд, погодилася на те, що найближчим часом немає шансів вступити до НАТО,

– зазначив політолог.

При цьому усі заяви, мовляв, Трамп здав Україну або Путін всіх переграв – це міфологія. Адже поки що є лише один факт – переговори стартували, сторони визначили, хто буде перемовниками.

Денисенко припустив, що найближчим часом відбудеться перша зустріч перемовників, які визначені зі сторони Трампа, Путіна й Зеленського.

Нагадаємо, 12 лютого американський президент провів телефонні переговори з Володимиром Зеленським та Владіміром Путіним, під час яких обговорив можливість завершення війни. На думку Трампа, ці розмови є хорошою можливістю завершити війну.

Втім, Президент України вважає, що російський диктатор насправді не хоче закінчувати війну. У Путіна інші плани щодо мирних переговорів. Зокрема, зняття санкції, які дозволили б росіянам перегрупуватися.