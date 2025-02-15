Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю NBC News, повідомляє 24 Канал.

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Зеленський про мирні переговори й плани Путіна

Так, президент заявив, що Путін хоче сісти за стіл переговорів не для того, щоб припинити війну. Російський диктатор прагне досягнення угоди про припинення вогню, яка б зняла певні міжнародні санкції проти країни-агресорки й дозволила б окупантам перегрупуватися.

Це дійсно те, чого він хоче. Він хоче зробити паузу, підготуватися, потренуватися, зняти якісь санкції, через припинення вогню та так далі,

– підкреслив Зеленський.

Додамо, під час виступу на Мюнхенській конференції український лідер заявив, що зустрінеться лише з одним росіянином.

"Я не буду зустрічатися з росіянами. Не знаю, чи їм це сподобається, чи ні. Я буду зустрічатися тільки з Путіним. Тільки після того, як ми підготуємо загальний план з Трампом. І щоб Путін закінчив війну", – наголосив президент України.