Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью NBC News, сообщает 24 Канал.

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Зеленский о мирных переговорах и планах Путина

Так, президент заявил, что Путин хочет сесть за стол переговоров не для того, чтобы прекратить войну. Российский диктатор стремится к достижению соглашения о прекращении огня, которое бы сняло определенные международные санкции против страны-агрессора и позволило бы оккупантам перегруппироваться.

Это действительно то, чего он хочет. Он хочет сделать паузу, подготовиться, потренироваться, снять какие-то санкции, из-за прекращения огня и так далее,

– подчеркнул Зеленский.

Добавим, во время выступления на Мюнхенской конференции украинский лидер заявил, что встретится только с одним россиянином.

"Я не буду встречаться с россиянами. Не знаю, понравится ли им это, или нет. Я буду встречаться только с Путиным. Только после того, как мы подготовим общий план с Трампом. И чтобы Путин закончил войну", – подчеркнул президент Украины.