Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на выступление главы государства на Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля.

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Украине нужны гарантии безопасности

Владимир Зеленский заявил, что очень важно не принимать никаких решений об Украине без Украины.

Без гарантий безопасности мы просто дадим ему (Путину, – 24 Канал) паузу. Я не хочу быть человеком, который помог Путину оккупировать мою страну. Я этого не хочу и поэтому я этого никогда не сделаю,

– отметил президент Украины.