Зеленский также отметил, что соглашение должно быть подписано не в Мюнхене из-за соответствующих исторических параллелей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на выступление Зеленского на конференции по безопасности в Мюнхене.

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Может ли быть подписано мирное соглашение в Мюнхене

Зеленский заявил, что сейчас в Мюнхене речь не идет о мирном соглашении с Россией.

Он отметил, что война длится 3 года, именно Путин принес в Украину разруху и смерть.

Украине в этом случае нужно не посредничество, а твердая поддержка, с коерма сильной страны как США и ее президента Дональда Трампа.

Зеленский отметил, что Украина не поссорилась с Россией, это нужно воспринимать не так. Россия напала на суверенное государство, Украина дает ей достойный отпор.

Мирное соглашение не может быть подписано в Мюнхене. Ну потому что это Мюнхен. Здесь нет президента (США, – 24 Канал). Мы помним, какие вещи здесь были подписаны когда-то. И я таких вещей не повторяю,

– подчеркнул Зеленский.

Президент также отметил роль Европы в мирном процессе. Гарантии безопасности в Украине касаются Европы, ведь Украина – часть Европы и будущий член ЕС. Зеленский отметил, что Европа на уровне с США существенно приложилась к поддержке Украины.