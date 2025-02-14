Зеленський також зазначив, що угода повинна бути підписана не у Мюнхені через відповідні історичні паралелі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на виступ Зеленського на конференції з безпеки у Мюнхені.

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Чи може бути підписана мирна угода в Мюнхені

Зеленський заявив, що наразі у Мюнхені не йдеться про мирну угоду з Росією.

Він зауважив, що війна триває 3 роки, саме Путін приніс в Україну розруху і смерть.

Україні в цьому випадку потрібне не посередництво, а тверда підтримка, зкоерма сильної країни як США та її президента Дональда Трампа.

Зеленський зазначив, що Україна не посварилася з Росією, це потрібно сприймати не так. Росія напала на суверенну державу, Україна дає їй гідну відсіч.

Мирна угода не може бути підписана в Мюнхені. Ну бо це Мюнхен. Тут немає президента (США, – 24 Канал). Ми пам'ятаємо, які речі тут були підписані колись. І я таких речей не повторюю,

– підкреслив Зеленський.

Президент також зазначив роль Європи у мирному процесі. Гарантії безпеки в Україні стосуються Європи, адже Україна – частина Європи і майбутній член ЄС. Зеленський зазначив, що Європа на рівні зі США суттєво доклалася до підтримки України.