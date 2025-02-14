Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на виступ глави держави на Мюнхенській конференції з безпеки 14 лютого.
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Україні потрібні гарантії безпеки
Володимир Зеленський заявив, що надзвичайно важливо не ухвалювати жодних рішень про Україну без України.
Без безпекових гарантій ми просто дамо йому (Путіну, – 24 Канал) паузу. Я не хочу бути людиною, яка допомогла Путіну окупувати мою країну. Я цього не хочу і тому я цього ніколи не зроблю,
– наголосив президент України.