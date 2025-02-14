Ближайшие полгода станут чрезвычайно важными для завершения войны. Для России настоящим испытанием станет экономика, которая уже трещит, и вопрос в том, сколько еще выдержит. Для Украины – сможет ли выдержать этот темп войны.

Журналист Evening Standard Роберт Фокс в интервью 24 Каналу высказал мнение, что уже к середине лета станут известны условия завершения войны. Больше об этом, реально ли заключить соглашения о мире до конца 2025 года и какую игру ведут Зеленский и Трамп – читайте далее в материале.

Условия завершения войны могут стать известными уже летом

Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин готов сделать значительные шаги для завершения войны в Украине, а Россия очень пострадает, если не остановится. Считаете ли вы, что все оборачивается против Путина, с тех пор как Трамп в Белом доме?

Я не думаю, что дела идут так благоприятно для Путина, как он мог ожидать с возвращением Трампа. Но интересно, что Путин не является приоритетом для президента США. Это мы видим из его аргументов о Мексике, Панамском канале, Гренландии и Канаде, а также учитывая то, что он говорил Биньямину Нетаньяху (премьер Израиля – 24 Канал). Трамп предложил, что США возьмут на себя контроль над Сектором Газа для того, чтобы начать переселение людей.

Знаем, он интересуется Украиной, много говорил об этом во время предвыборной кампании, но мы не видели большой активности со стороны США по этому поводу. Думаю, нам нужно подождать.

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Очевидно, что Трамп будет искать соглашение один на один с Путиным. Но именно здесь президент Зеленский проявил свой ум, дав понять европейским союзникам, что любая дискуссия относительно Украины, не говоря уже о соглашении, должна происходить только с участием самой Украины.

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Как далеко может зайти Дональд Трамп в противостоянии с Россией?

Думаю, он будет осторожным, потому что продемонстрировал во время своего первого президентства, что якобы имеет общие интересы с Россией. Но из того, что он говорил, когда выиграл выборы, становится понятно, что между ними есть зоны, если не противостояния, то конкуренции, особенно по Арктике.

Учитывая новый подход к американскому суверенитету, это не столько изоляционистское президентство, сколько суверенистское. Суверенистский взгляд предполагает, что США удерживают свою часть мира и доминируют над большей частью остального мира, которая ее интересует. Есть сферы интересов и споров, поэтому Трамп не хочет, чтобы Путин ему навредил. Настоящая конкуренция у Трампа происходит с Китаем, и это то, что усложняет жизнь и для Путина.

Здесь многое зависит от того, что он предложит для Украины. Не думаю, что Трамп будет затягивать процесс переговоров, но мы должны быть очень осторожными, наблюдая за этим. О Трампе говорят много всего, мол, он транзакционный, любит заключать сделки, непредсказуемый. Мы знаем, что он не любит длительных войн, которые тратят человеческие ресурсы и отнимают много времени США и их интересов. Поэтому я думаю, что стороны перейдут к дискуссиям.

Настоящее испытание – это состояние российской экономики и сможет ли Украина выдержать это все еще около 6 месяцев. Думаю, что к середине лета, до июня, до большого саммита НАТО в Нидерландах, в Гааге, мы начнем видеть реальные разговоры и узнаем, какими будут условия.

Что серьезно напугало Кремль

Следовательно, вы уверены, что уже этим летом должны начаться следующие этапы переговоров между Украиной, Россией и администрацией Дональда Трампа?

Да, но мы должны четко понимать, чего хотят обе стороны. Есть большие вопросы, один из них относительно позиции Трампа. Совершенно непонятна позиция его команды: госсекретаря Марко Рубио, советника по нацбезопасности МайклаУолтца и спецпредставителя Кита Келлога. Все ли они хотят одного? Судя по открытым источникам, у меня сложилось впечатление, что они не на одной волне и не имеют согласованной позиции.

Если посмотреть с другой стороны, мы никогда не сможем точно узнать, что на самом деле происходит в Кремле. Но не обошлось без неофициальных признаков того, что существует реальное беспокойство из-за того, как Россия и российская экономика, особенно военная, теперь зависят от Китая. Это очевидно из информации, которую мы получаем через телеграм-каналы и этого боятся в российском аппарате безопасности.

Китай существует для того, чтобы превратить Россию в минеральную и ресурсную колонию. Китай, который сам обладает огромными ресурсами, грабительски хватает все, что только может в смысле редкоземельных элементов. Кстати, США выполняют почти ту же миссию. Но, как я уже сказал, еще одна вещь, которая нас интересует, – это настоящее состояние российской экономики.

Как вы можете выдержать это огромное давление, направить столько экономических усилий на войну, которая продолжается за огромную цену? Сколько еще это может продолжаться? Я думаю, что несколько месяцев, и мы уже начинаем видеть трещины.

Удастся ли заключить соглашение в 2025 году

Ожидаете ли вы, что соглашение о прекращении огня в Украине будет достигнуто до конца 2025 года?

Ожидаемо, что что-то произойдет. Почему я так осторожно высказываюсь? Я не думаю, что это будет финальное решение, его только собираются искать. Всем сторонам будет очень сложно прийти к позиции, на которой можно что-то строить. Потому что есть прецедент, на который они постоянно ссылаются – это Минск-1 и Минск-2.

Странно слышать заявления от Сергея Лаврова, из офиса Путина, экстраординарные заявления от Дмитрия Медведева, если на самом деле они сами нарушают условия Минских договоренностей. В первую очередь, это демилитаризация, в которой они потерпели провал. Интересно было бы посмотреть, насколько российские войска способны обеспечить выполнение такого соглашения.

Считаете ли вы, что общественное мнение в России склоняется к мирному урегулированию войны в Украине? Западные издания пишут, что российская элита хотела бы, чтобы война завершилась как можно быстрее.

Союзникам России не нравится делать то, к чему их привлекают. Путин обращается к ним за поддержкой, но даже самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что это для них бремя, и они хотели бы видеть какое-то урегулирование, в частности из-за особой нестабильности на Кавказе.

Однако Россия очень хотела бы сделать с Украиной то, что уже достаточно успешно делает в Грузии, но это совсем другая история – это захват путем разъедания изнутри. Путин в своем "космосе" представляет, что на самом деле Украина стала бы очень похожей на Беларусь при Александре Лукашенко, дела у которой идут не очень хорошо. В Беларуси неспокойное население, которое россияне хотели бы превратить в свой сателлит.

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Суть переговоров с Путиным заключается в том, что он на самом деле хочет четко заявить, что Украина – вместе с Беларусью, Молдовой, непокорными элементами на Кавказе – якобы является частью большой российской сферы влияния и контроля. Это очень устаревшее видение мира.

В Кремле считают, что Украина принадлежит к так называемой "царской России", а Путин и является тем самым "царем". Но это выглядит все более устаревшим, потому что Россия отстает от остального развитого мира, в частности, в современных технологиях войны. Тактически Россию перехитрили очень интересным и одновременно тревожным способом.

Технически – это сделала Украина, а стратегически – Китай. Сейчас Китай является старшим партнером, а Россия медленно переходит от статуса младшего союзника к статусу колонии.

Чем Россия раздражила Китай

Северокорейские войска отвели от линии фронта в Курской области из-за высокого уровня потерь. Как вы оцениваете такое развитие событий?

Не знаю, потому что меня там нет и очень сложно считать, но я бы сказал, что это жестокий и очень печальный сценарий, который доходит до чего-то почти комического. Если говорим о пропагандистской войне, о северных корейцах, то дела у них пошли не очень хорошо.

Непонятно, сколько всего было дислоцировано бойцов – 8 или 11 тысяч человек. Безусловно, много убито и ранено. По моему мнению, отчеты британской и американской разведок, которые указывают, что список потерь составляет более трех с половиной тысяч, – являются достаточно четкими.

Интересно, что среди многих пророссийских пропагандистских каналов есть один, который якобы происходит от немецкой издательской империи. Он указывал, что это были элитные войска КНДР, которые должны были показать новые образцы того, как воюют в Северной Корее, а также помогать тренировать россиян.



Войска КНДР помогали тренировать россиян / Getty Images

Мне интересно, откуда берутся эти глупости. Но северокорейская авантюра путинского режима нанесла огромные неприятности. Как известно из источников, которые работают в Шанхае и Пекине, она чрезвычайно разозлила китайскую иерархию, дав такую свободу действий коварному режиму Ким Чен Ына.

Зеленский и Трамп ведут собственную игру

Рассмотрим также еще одну идею отправки европейских миротворческих сил в Украину. Президент Владимир Зеленский говорит, что есть потребность как минимум в 200 тысячах военных европейских войск в Украине, чтобы должным образом обеспечить соблюдение линии прекращения огня в случае, если такое соглашение будет. Что вы думаете по этому поводу?

Звучит так, будто президент Зеленский играет с Трампом в своей собственной игре, не так ли? Когда вы заключаете сделку, вы делаете ставки, ставите больше цифр, чем можете получить. Вы просто видите, что происходит.

Но президент Зеленский, похоже, действительно попал в цель. Если будет мирное соглашение, если будет демаркация, если возникнет что-то вроде того, что было между Северной и Южной Кореей в этом замороженном конфликте, то это действительно потребует тщательного мониторинга. Многое из этого можно сделать с помощью слежения, моделей искусственного интеллекта и так далее.

Но именно здесь это будет очень тяжелым испытанием. У Трампа есть очень сильные аргументы. Это в интересах более широкой европейской безопасности. Вы не можете ожидать, что это будет урегулировано американцами. Это должны сделать европейские партнеры по НАТО. Возможно, через оборонные механизмы ЕС, которые сейчас являются зачаточным воспроизведением старого западноевропейского союза. Это не очень эффективно, откровенно говоря.

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Элемент ЕС не очень эффективен пока там есть оппозиционеры вроде Словакии и прежде всего Венгрии, которые заявляют, что они с этим совсем не согласны. Но это очень важный момент и для НАТО, который будет обсуждаться на Саммите в Гааге 24 – 25 июня. Поскольку встанет вопрос, насколько европейский альянс в НАТО может самостоятельно решать собственные дела.

Трамп говорит о цифрах, что они должны увеличить расходы пропорционально ВВП от 3,5% до 5% ВВП. 5% ВВП – это просто невозможно, но на самом деле у Трампа есть аргументы. Именно здесь есть много трудностей. Это очень важно для перспективы будущего мира и стабильности в Украине. Это то, что европейские партнеры сделают сами для себя.

Именно это порождает большую путаницу на самом высоком уровне. Три главные военные силы европейского НАТО – Германия, Франция и Великобритания – страдают от политической неопределенности. И я особенно включаю сюда мою страну – Британию, поскольку правительство Кира Стармера просто не знает, чего хочет от политики по безопасности, оборонной и стратегической политики.

Есть что-то слишком толерантное в их подходе. Они, кажется, не понимают, что применение силы, демонстрация власти и реализация внешней политики требуют надежного военного потенциала. Сейчас в военной позиции Великобритании есть столько всего, что это просто невероятно.

Реально ли Трамп может захватить Гренландию

Дональд Трамп заявляет, что США возьмут под контроль Панамский канал и Гренландию дипломатическим или даже военным путем. Он не исключает введения войск в этот регион. Что вы думаете об угрозах Трампа по всему миру?

Ему не хватит для этого войск. У него недостаточно войск, чтобы выполнить все то, о чем он говорит или что, возможно, придется сделать. Он не может захватить Гренландию, потому что его войска уже там. Я имею в виду, что они имеют права на кластер из трех баз там.

Что он собирается делать на большой базе подводных лодок? Он очень увлекается многими этими вещами. Там есть полезные ископаемые и нефть, которые вызывают у людей большой интерес, особенно на северо-востоке большого острова Гренландия. Но большая часть этого, включая Панаму, касается концепции ограничения доступа и запрета зоны.

У Трампа есть эта навязчивая идея, что Китай контролирует Панамский канал. Нет, это не так. Китайские группы, базирующиеся в Гонконге, имеют достаточно мощный интерес к двум из пяти портов. На Панамском канале есть четыре крупных порта, поэтому нужно говорить об этом. Трамп не может противостоять Мексике и Канаде. И не совсем понятно, какое намерение он имеет в отношении Канады.

То ли оккупировать зону канала Панамы, то ли заявить, что США могут захватить Газу, – что является последним возможным вариантом, хоть и временным, который прозвучал на пресс-конференции с Биньямином Нетаньяху в Вашингтоне, – Трамп не сможет всего этого сделать даже с оборонным бюджетом в более чем три четверти триллиона долларов, что превышает 800 миллиардов долларов.

Вооруженные силы США истощены. На ключевых направлениях наблюдается дефицит кадров. Многие программы закупок полностью заблокированы, например, строительство подводных лодок. И в передовых западных государствах существует проблема с подбором персонала. Юноши и девушки все более неохотно рискуют своей жизнью и не хотят идти в армию. Они не склонны к риску по разным причинам.

Это возвращает нас к вопросу: может ли Трамп оккупировать Гренландию или ее часть, как он угрожал датчанам, оккупировать Панаму и вернуть ее назад, и заявить, что он должен помочь Канаде? Трамп одержим этим, потому что Канада и Альянс должны удерживать по крайней мере один из основных арктических маршрутов и контролировать его. Это действительно будет сложно.

Дональд Трамп ведет себя как торговец недвижимостью в отношении своих союзников. Он не очень хорошо ладит с ними. Он не умеет шутить с друзьями. Кажется, он действительно счастливее, когда оскорбляет людей, которые не имеют демократической поддержки, если можно так выразиться. Как Путин, в определенной степени даже Си Цзиньпин и Ким Чен Ын. Похоже, он очень любит диктаторов. Впрочем, он должен привлечь на свою сторону многих своих по-настоящему демократических союзников.



Трампу не хватит войск на все его угрозы / Getty Images

Есть одна интересная вещь, на которую стоит обратить внимание. Меня восхищает вся история Арктических регионов, которые являются большой зоной противостояния. Трампу нужны скандинавские страны, особенно норвежцы, чтобы они были полностью на его стороне. Так же он нуждается в датчанах, шведах и финнах.

Ему очень нужна Британия в Антарктиде, потому что это еще одна сфера противостояния, где происходит милитаризация. Особенно со стороны Чили, Аргентины, включая Китай, который имеет свою пятую большую исследовательскую станцию. Она не имеет ничего общего с мирной гражданской наукой, поскольку по своему основному назначению она связана с космосом и контролем космоса и спутниковым управлением, как и многим другим на Земле.

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Почему Норвегия? Потому что она, безусловно, имеет самый богатый фонд наследия, который работает пропорционально. Она имеет такое же влияние, как и Саудовская Аравия. Именно поэтому они понадобятся Трампу. Потому что что бы он делил с Британией, Францией, Италией и со многими другими его союзниками? Это огромные долги. Большая часть долга в виде простых облигаций принадлежит Китаю.

Возвращаясь к вопросу безопасности в Арктике, Норвегия может оплатить свои расходы. Технически она чрезвычайно весомая страна. Она имеет значительное влияние на реальном уровне и держит ключ к арктическому входу в Европу для России и Китая. Это будет все чаще выноситься на повестку дня. Этот вопрос будет неуклонно подниматься на повестке дня во время президентства Трампа.

Идея Трампа относительно Газы может привести к еще большей войне

Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что может взять под контроль Газу и отвечать за восстановление этого региона. Он также не исключает отправки военных в Газу. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху говорит, что это интересная идея. Как вы отреагировали на это заявление? Что это может означать для всего региона?

Это просто нереально. Мне очень интересно читать комментарии из региона. Думаю, что даже мягкая оппозиция в Израиле немного удивлена этим, потому что США так неохотно туда вмешиваются. У нас нет положительной истории таких вторжений. Вспомните вход в Ливан в 1958 году, а затем в 1982 году с многонациональными силами, что закончилось бомбардировками гор Шуф с военных кораблей. В этом нет ничего хорошего. Обязательства были бы огромными.

Кроме того, он хочет переселить более двух миллионов населения Газы? Как это удастся сделать? Особенно учитывая то, что Египет, в определенной степени Саудовская Аравия и Иордания так неохотно принимают приток палестинцев. А принудительное переселение противоречит международному праву, которое принято сейчас. Это противоречит законам человечности, гуманитарному праву. Так что это нереально.

Думаю, что реакция еще будет, она развивается. Трамп прав, когда говорит, что Газа имеет ужасный вид, потому что полностью разрушена. Но то, как с этим справиться и управлять, – будет на самом деле очень непростым процессом. Кстати, это будет не ривьера Восточного Средиземноморья, потому что физические условия, условия окружающей среды чрезвычайно сложные. Мудрым израильтянам известно об этом уже достаточно давно.

Водоносные горизонты, доступ к пресной воде, опустынивание – это огромная проблема. Она будет зависеть от пресной воды, которая поступает с севера, особенно через обратный осмос и другие процессы из Израиля. Для этого нужно соглашение между Израилем и палестинцами. Это основной момент, который остался неясным. Любое решение о прекращении огня в Газе завершится идеей о Палестинском государстве.

Это неприемлемо для Нетаньяху и его правых союзников. В частности, Бен-Гвира (экс-министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир – 24 Канал), который сейчас вне коалиции, но угрожает вернуться. Также для Смотрича (министр финансов Израиля Бецалель Смотрич – 24 Канал), который абсолютно не согласится с таким подходом.

На этой пресс-конференции Трамп дал Нетаньяху путь к переизбранию. Хорошо, мы можем следовать американскому плану. На более экстремальных границах этого плана есть идея, что можно изгнать палестинцев из Газы, также подавить их и, возможно, даже выселить из оккупированного Западного берега или того, что израильские власти любят называть Иудеей и Самарией. Это абсолютно невообразимо. И, вероятно, это приведет к более масштабной израильско-арабской войне.