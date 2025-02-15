Відповідну заяву в ефірі телемарафону 14 лютого зробив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, інформує 24 Канал.

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Єрмак про умови зустрічі Зеленського й Путіна

Президент сьогодні (14 лютого – 24 канал) чітко сказав, що буде готовий зустрітися з Путіним у той момент, коли Україна буде готова до таких перемовин,

– заявив Єрмак.

Він уточнив, що "готовність" – це сильна позиція та гарантії безпеки. Та додав, що наразі цей момент ще не настав.

"Готовність є абсолютно зрозумілою, коли Україна буде мати сильну позицію, узгоджену зі Сполученими Штатами та Європою. Коли буде розуміти, які гарантії безпеки ми будемо мати", – пояснив глава ОП.

Що про це раніше говорив сам Зеленський

Раніше Володимир Зеленський зазначив, що не має наміру зустрічатися "ні з якими росіянами", окрім російського диктатора.

Під час Мюнхенської конференції з безпеки він наголосив, що зустріч із Путіним відбудеться тільки після того, як підготують спільний із президентом США Дональдом Трампом план.