Там заявили, что якобы взорвалось неустановленное устройство. Об этом сообщают российские СМИ и телеграм-каналы, пишет 24 Канал.

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Уже возбуждено уголовное дело

Следователи страны-террориста сообщили, что взорвалось неустановленное самодельное устройство вблизи заброшенного здания ТЭЦ в петербургском Павловске. По мнению криминалистов, это мог быть артиллерийский снаряд 122-152 миллиметра.

Из-за этого повреждения получили котельная и здание конноспортивного клуба "Ковбой", который располагается вблизи места взрыва, а также была разрушена бетонная основа водонапорной башни. Также сообщается, что в результате взрыва образовалась воронка диаметром 4 метра и глубиной 2 метра.

Российская прокуратура показала место взрыва / Фото росСМИ

Из-за такой чрезвычайной ситуации в следственном комитете России сообщили, что возбудили уголовное дело. Сделали это по статье "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств".

При этом в Главном следственном управлении подчеркнули, что на месте происшествия идет осмотр и устанавливаются все обстоятельства взрыва.

Были и другие версии происшествия

Отметим, что в ночь на 27 апреля в сети люди сразу бросились предполагать, что стало причиной громкого взрыва. Ведь из-за него у жителей Пушкина и Павловска, которые располагаются вблизи взрыва, дрожали окна и содрогались стены. Также звук "хлопка" слышали и в поселении Графская Славянка в Гатчинском районе области, где рядом размещается военный аэродром "Пушкин".

Местные жители писали, что взрыв мог быть следствием атаки нескольких беспилотников. Другие же предполагали, что это могло быть следствием перехода истребителя на сверхзвук. Хотя почему тогда повреждениям подверглась инфраструктура поблизости, пользователи сети не объяснили.

В то же время российские СМИ вспомнили, что в январе была похожая ситуация. Тогда взорвался газовый баллон.