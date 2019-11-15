Взрывы боеприпасов в Бакалее: население эвакуировать не будут

На военном складе в Балаклее на Харьковщине снова начали взрываться боеприпасы. Местные власти утверждает, что опасности для населения нет, поэтому людей не будут эвакуировать из города.

Директор Департамента науки и образования Харьковской ОГА Лариса Карпова отметила в комментарии UA Харьков, что эвакуацию в Балаклее не проводят ни в каких учреждениях.

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В то же время, в пресс-службе Харьковской ОГА добавили Укринформу, что жителей одной улицы таки эвакуируют из их домов.

Жителей улицы Арсенальной эвакуируют. Об эвакуации жителей всей Балаклеи не идет,

– отметили чиновники.

В полции Бакалийщины сообщили, что ситуация со взрывами в воинской части держат под контролем.

"Сохраняйте спокойствие и не поддавайтесь панике. На месте работают спасатели", – добавили полицейские.

Почему в Балакалии возобновились взрывы?

Одиночные взрывы возле военной части в Балаклее прогремели около 15 часов. Вследствие детонации одного из снарядов получил ранение сапер.



В Минобороны инцидент подтвердили. По данным ведомства, на арсенале в Балаклее проводили плановое уничтожение остатков боеприпасов и их элементов в специально оборудованном для этого месте - котловане. Эти боеприпасы нельзя было транспортировать. Именно из-за утилизации прозвучало около 20 взрывов.

Когда произошли предыдущие взрывы в Балаклее?

Впервые мощный взрыв на военной базе в Балаклее прогремел в ночь на 23 марта 2017 года. Взрыв был настолько мощный, что его почувствовали в окружающих городах и селах, а огонь был виден за десятки километров от города. Тогда, по официальным данным, погибли 2 человек, 4 получили ранения, было повреждено 265 зданий.

Второй раз взрывы прогремели 3 мая 2018 года, а еще вспыхнул пожар. Это произошло вблизи военной части А 1352 возле Балаклеи. По данным военных, тогда загорелась сухая трава, из-за чего и начали детонировать отдельные боеприпасы на площади около 35 гектаров. Впоследствии пожар удалось локализовать, а в ВСУ сообщили, что взрывы прекратились.