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      ВЗРЫВЫ В БАЛАКЛЕЕ АННА СКОРОХОД БЮДЖЕТ 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ

      Взрывы боеприпасов в Бакалее: население эвакуировать не будут

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      Жителей Балаклее не будут эвакуировать
      Жителей Балаклее не будут эвакуировать / kh.suspilne.media

      На военном складе в Балаклее на Харьковщине снова начали взрываться боеприпасы. Местные власти утверждает, что опасности для населения нет, поэтому людей не будут эвакуировать из города.

      Директор Департамента науки и образования Харьковской ОГА Лариса Карпова отметила в комментарии UA Харьков, что эвакуацию в Балаклее не проводят ни в каких учреждениях.

      Важно: В Балаклее снова взрываются боеприпасы: фото и видео

      В то же время, в пресс-службе Харьковской ОГА добавили Укринформу, что жителей одной улицы таки эвакуируют из их домов.

      Жителей улицы Арсенальной эвакуируют. Об эвакуации жителей всей Балаклеи не идет,
      – отметили чиновники.

      В полции Бакалийщины сообщили, что ситуация со взрывами в воинской части держат под контролем.

      "Сохраняйте спокойствие и не поддавайтесь панике. На месте работают спасатели", – добавили полицейские.

       

      Почему в Балакалии возобновились взрывы?
      Одиночные взрывы возле военной части в Балаклее прогремели около 15 часов. Вследствие детонации одного из снарядов получил ранение сапер.

      В Минобороны инцидент подтвердили. По данным ведомства, на арсенале в Балаклее проводили плановое уничтожение остатков боеприпасов и их элементов в специально оборудованном для этого месте - котловане. Эти боеприпасы нельзя было транспортировать. Именно из-за утилизации прозвучало около 20 взрывов.

      Когда произошли предыдущие взрывы в Балаклее?

      Впервые мощный взрыв на военной базе в Балаклее прогремел в ночь на 23 марта 2017 года. Взрыв был настолько мощный, что его почувствовали в окружающих городах и селах, а огонь был виден за десятки километров от города. Тогда, по официальным данным, погибли 2 человек, 4 получили ранения, было повреждено 265 зданий.

      Второй раз взрывы прогремели 3 мая 2018 года, а еще вспыхнул пожар. Это произошло вблизи военной части А 1352 возле Балаклеи. По данным военных, тогда загорелась сухая трава, из-за чего и начали детонировать отдельные боеприпасы на площади около 35 гектаров. Впоследствии пожар удалось локализовать, а в ВСУ сообщили, что взрывы прекратились.

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Взрывы в Балаклее Новости Украины Новости политики Взрыв ГСЧС Чрезвычайное происшествие
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