Вибухи боєприпасів у Бакалії: населення евакуювати не будуть

На військовому складі у Балаклії на Харківщині знову почали вибухати боєприпаси. Місцева влада переконує, що небезпеки для населення немає, тож людей не будуть евакуйовувати з міста.

Директорка Департаменту науки і освіти Харківської ОДА Лариса Карпова наголосила у коментарі UA: Харків, що евакуацію у Балаклії не проводять у жодних установах.

Важливо: У Балаклії знову вибухають боєприпаси: фото і відео

Водночас, у пресслужбі Харківської ОДА додали Укрінформу, що мешканців однієї вулиці таки евакуюють з їх будинків.

Мешканців вулиці Арсенальної евакуюють. Про евакуацію мешканців усієї Балаклії не йдеться,

– наголосили чиновники.

У поліції Бакалійщини повідомили, що ситуацію з вибухами у військовій частині тримають під контролем.

"Зберігайте спокій та не піддавайтесь паніці. На місці працюють рятувальники", – додали поліцейські.

Чому у Балакалії поновились вибухи?Поодинокі вибухи біля військової частини у Балаклії прогриміли близько 15 години. Внаслідок детонації одного зі снарядів зазнав поранення сапер.



У Міноборони інцидент підтвердили. За даними відомства, на арсеналі в Балаклії проводили планове знищення залишків боєприпасів та їхніх елементів у спеціально обладнаному для цього місці – котловані. Ці боєприпаси не можна було транспортувати. Саме через утилізацію пролунало близько 20 вибухів.

Коли стались попередні вибухи в Балаклії?

Вперше потужний вибух на військовій базі в Балаклії прогримів у ніч на 23 березня 2017 року. Вибух був настільки потужний, що його відчули в навколишніх містах і селах, а вогонь було видно за десятки кілометрів від міста. Тоді, за офіційними даними, загинули 2 людина, 4 зазнали поранень, було пошкоджено 265 будівель.

Вдруге вибухи прогриміли 3 травня 2018 року, а ще спалахнула пожежа. Це сталося поблизу військової частини А 1352 біля Балаклії. За даними військових, тоді загорілася суха трава, через що і почали детонувати поодинокі боєприпаси на площі близько 35 гектарів. Згодом пожежу вдалося локалізувати, а в ЗСУ повідомили, що вибухи припинилися.