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      Вибухи боєприпасів у Бакалії: населення евакуювати не будуть

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      Мешканців Балаклії не будуть евакуйовувати / kh.suspilne.media

      На військовому складі у Балаклії на Харківщині знову почали вибухати боєприпаси. Місцева влада переконує, що небезпеки для населення немає, тож людей не будуть евакуйовувати з міста.

      Директорка Департаменту науки і освіти Харківської ОДА Лариса Карпова наголосила у коментарі UA: Харків, що евакуацію у Балаклії не проводять у жодних установах.

      Важливо: У Балаклії знову вибухають боєприпаси: фото і відео

      Водночас, у пресслужбі Харківської ОДА додали Укрінформу, що мешканців однієї вулиці таки евакуюють з їх будинків.

      Мешканців вулиці Арсенальної евакуюють. Про евакуацію мешканців усієї Балаклії не йдеться,
      – наголосили чиновники.

      У поліції Бакалійщини повідомили, що ситуацію з вибухами у військовій частині тримають під контролем.

      "Зберігайте спокій та не піддавайтесь паніці. На місці працюють рятувальники", – додали поліцейські.

       

      Чому у Балакалії поновились вибухи?Поодинокі вибухи біля військової частини у Балаклії прогриміли близько 15 години. Внаслідок детонації одного зі снарядів зазнав поранення сапер.

      У Міноборони інцидент підтвердили. За даними відомства, на арсеналі в Балаклії проводили планове знищення залишків боєприпасів та їхніх елементів у спеціально обладнаному для цього місці – котловані. Ці боєприпаси не можна було транспортувати. Саме через утилізацію пролунало близько 20 вибухів.

      Коли стались попередні вибухи в Балаклії?

      Вперше потужний вибух на військовій базі в Балаклії прогримів у ніч на 23 березня 2017 року. Вибух був настільки потужний, що його відчули в навколишніх містах і селах, а вогонь було видно за десятки кілометрів від міста. Тоді, за офіційними даними, загинули 2 людина, 4 зазнали поранень, було пошкоджено 265 будівель.

      Вдруге вибухи прогриміли 3 травня 2018 року, а ще спалахнула пожежа. Це сталося поблизу військової частини А 1352 біля Балаклії. За даними військових, тоді загорілася суха трава, через що і почали детонувати поодинокі боєприпаси на площі близько 35 гектарів. Згодом пожежу вдалося локалізувати, а в ЗСУ повідомили, що вибухи припинилися.

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Вибух ДСНС Надзвичайні ситуації Вибухи у Балаклії
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