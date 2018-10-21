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      Взрывы на арсенале под Ичней: что потеряла Украина

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      Журналист рассказал, какие военные и экономические потери понесла Украина в результате взрыва под Ичней
      Журналист рассказал, какие военные и экономические потери понесла Украина в результате взрыва под Ичней / Соцсети

      В результате взрывов на складах, случившихся за последние 1,5 года, Украина потеряла около 40% всех запасов боеприпасов, или более 210 тысяч тонн. К примеру, за время войны и учений Вооруженные силы потратили примерно 70 тысяч тонн боеприпасов. Кроме того, что такие потери серьезно ударят по обороноспособности, они еще и затронут бюджет.

      Об этом пишет журналист Юрий Бутусов в статье для издания "Зеркало недели".

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      По его словам, на 6-м арсенале вблизи Ичне хранили 69 тысяч тонн боеприпасов – после взрывов уцелели всего 4 защищенных бетонированных укрытия, поэтому потери боеприпасов составляют около 95%.

      "Балаклея, Калиновка и Ичня – три из шести крупнейших украинских арсеналов взорвали один за другим. За полтора года Украина потеряла около 40% всех запасов боеприпасов. Более 210 тысяч тонн боеприпасов всех типов (начиная от пистолетных патронов и заканчивая баллистическими ракетами "Точка-У") слетело в воздух", – констатирует представитель СМИ.

      Как утверждает Бутусов, на складах под Ичней хранились:

      – 20 тысяч 152-миллиметровых гаубичных снарядов для САУ "Акация";

      – 9 тысяч 152-миллиметровых гаубичных снарядов для САУ "Мста-С";

      – 1300 203-миллиметровых гаубичных снарядов для САУ "Пион";

      – 5500 122-милиметролвих гаубичных снарядов для САУ "Гвоздика"

      – 567 тысяч 82-миллиметровых минометных мин;

      – 335 тысяч 120-миллиметровых минометных мин (Ичня была одним из основных мест их хранения);

      – 34 тысячи минометных мин САУ "Нона";

      – 3 тысячи реактивных снарядов 220-милиметрлових БМ-27 "Ураган";

      – 22 тысячи танковых снарядов 125 миллиметров;

      – 117 тысяч 122-миллиметровых реактивных снарядов БМ-21 "Град";

      – 76 тысяч 122-миллиметровых реактивных снарядов 9А51 "Прима" (РСЗО была принята на вооружение СССР в 1988 году, но большого распространения она не получила, на вооружении ВСУ этих РСЗО нет);

      – 175 тысяч 30-миллиметровых зенитных снарядов для ЗСУ "Тунгуска";

      – 150 тысяч 23-миллиметровых снарядов для ЗСУ-23 "Шилка";

      –1 миллион 176 тысяч 30-миллиметровых снарядов для БМП-2 (Ичня была одним из основных мест хранения этих снарядов)

      – 700 тысяч ручных гранат;

      – 537 миллионов автоматных патронов 5,45 миллиметра;

      – 148 миллионов автоматных патронов 7,62 миллиметра.

      Также, добавляет журналист, были взорваны и другие виды боеприпасов к другим системам вооружений, которые находились на базе в малых количествах, например, мины к 240-миллиметровым самоходным минометам "Тюльпан", которых нет на вооружении ВСУ.

      Закупка таких боеприпасов за рубежом по ценам мирового рынка обойдется в сотни миллионов долларов. Компенсировать потери такого масштаба в ближайшее время не удастся, поскольку это требует колоссальных затрат. Много это или мало – подрыв примерно 70 тысяч тонн боеприпасов для Украины? Стоимость одного 152-милиметровго гаубичного снаряда на мировом рынке – около 2-3 тысяч долларов. Для сравнения: за все время войны на всех участках фронта и на всех военных маневрах ВСУ потратили примерно 70 тысяч тонн боеприпасов всех видов. То есть наши потери на сгоревших складах в три раза превышают затраты на боеприпасы во время войны в течение пяти лет. В то же время на запасах Ичне армия могла бы еще долгие годы выполнять многие виды боевой подготовки и боевых задач на фронте,
      – подытожил он.

      Напомним, рано утром 9 октября начались взрывы на 6-м арсенале возле города Ичня Черниговской области. В связи с этим были эвакуированы около 10 тысяч местных жителей и закрыто воздушное пространство. Пострадавших нет. Впоследствии в СБУ обнародовали три основные версии причин происшествия.

      вибухи в Україні на військових складах інфографіка
      Взрывы на военных складах в Украине: инфографика

      Смотрите видео о взрывах на военных складах возле Ични 9 октября:

       

       

       

      взрывы боеприпасов на арсенале под ичней: хроника событий 
      Теги: Новости Украины Оружие Взрыв Деньги журналисты Взрывы на арсенале возле Ични
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 21 октября
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