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      Взрывы на складах боеприпасов: Полторак озвучил главные проблемы

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      Степан Полторак
      Степан Полторак / UA.News

      Министр обороны Украины Степан Полторак убеждает, что после многочисленных взрывов на складах с боеприпасами к ответственности привлекли 75 военнослужащих. В частности, по его словам, были наказаны более 20 генералов Вооруженных сил. Правда, говорит глава ведомства, некоторые проблемы не исчезли, а некоторые добавились.

      Об этом он рассказал в эфире "5 канала".

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      Как отметил руководитель оборонного ведомства, по состоянию на 2014 год, большинство арсеналов должны были бы быть закрыты из-за проблем с финансированием, а восстановить все и на полную – это бешеные деньги.

      Также он отметил, что после увольнений и расследований сейчас существует не только нехватка средств для охраны режимных объектов, но и нехватка кадров, которые бы согласились взять на себя ответственность, осознавая нехватку средств.

      После тех событий, которые происходили у нас, начиная со Сватово, мы много чего изменили. И к ответственности привлекали. Я привлек 75 человек к ответственности, в частности – более 20 генералов. Это привело к другой проблеме – сейчас никто не хочет занимать эти должности. Почему? Потому что нет хорошего финансового ресурса. В современных условиях обеспечить надежную охрану базы арсенала очень трудно,
      – подытожил Полторак.

      Напомним, последний раз взрыв на складах боеприпасов произошел вблизи города Ичня в Черниговской области. В связи с этим были эвакуированы около 10 тысяч местных жителей и закрыто воздушное пространство. Пострадавших нет. Впоследствии в СБУ обнародовали три основные версии причин происшествия.

      Вибухи, боєприпаси, Полторак. ЗСУ, Міноборони
      Где еще происходили взрывы на складах боеприпасов в Украине

      Теги: Новости Украины Новости политики Міністерство оборони України Степан Полторак
      Источник: 24 Канал
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