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      Украина попала в рейтинг сильнейших армий мира: эксперт объяснил, что здесь не так

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      Почему украинская армия не может быть самой сильной в Европе: объяснение эксперта
      Почему украинская армия не может быть самой сильной в Европе: объяснение эксперта / 24 канал

      Бывший офицер оперативного управления Генштаба ВСУ, полковник запаса Олег Жданов считает, что украинская армия не может быть одной из сильнейших в Европе, поскольку в ВСУ постоянно наблюдаются различные скандалы, а из хорошего Украина только может делать красивые парады.

      Ранее 24 канал со ссылкой на рейтинге армий по индексу силы по версии Global Firepower сообщал, что украинская армия вошла в 30-ку сильнейших в мире. В частности, она заняла 29 позицию.

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      По данным Global Firepower, Украина с населением в 44 миллиона имеет 1,18 миллиона человек военного персонала, из которых актив – 182 тысячи, а 1 миллион – резерв. Оборонный бюджет Украины составляет 4,88 миллиардов долларов.

      Правда, бывший офицер оперативного управления Генштаба ВСУ, полковник запаса Олег Жданов заявил, что состояние украинской армии на самом деле не соответствует вышеуказанному в рейтинге, передает "Гордон".

      "Я не верю, что мы оказались в десятке сильнейших армий Европы. Думаю, оценка ВСУ со стороны Global Firepower является сильно завышенной. У нас министр обороны обсуждает вероятность того, что армия до конца года может просто разбежаться. И тут она попадает в топ-10", – отметил он.

      Как пояснил специалист, дело в том, на самом деле у ВСУ нет ни ракетных войск, ни ядерного вооружения.

      "Постоянно какие-то коррупционные скандалы – то с горючим, то боеприпасы горят. Наши же военные и политики рассказывают, что мы потеряли львиную долю своего запаса. И вдруг такой результат. Поэтому я бы не доверял этому рейтингу", – убеждает он.

      Также он отметил, что ВСУ не смогли полностью отказаться от срочной службы.

      "У нас не все так хорошо. Ведь на пятый год после Революции достоинства мы не можем даже написать программы реформирования ВСУ. В Генштабе до сих пор не удосужились переписать военную доктрину под концепцию национальной безопасности, которая вступила в силу. О какой перспективе тут можно говорить? Не забывайте также, что за пять лет мы не перешли полностью на контрактную службу – не можем отказаться от призыва на срочную службу. Мы продаем около 200 штук БТР-4 в Ирак, а ВСУ сидят на БТР-60ПБ образца 70-х годов. Пока мы только наблюдаем красивые парады на День независимости", – подытожил бывший офицер.

      Напомним, одним из последних громких скандалов, который случился в ВСУ, был взрыв миномета "Молот" в 72-й бригаде, в результате чего получили ранения трое украинских военнослужащих.

      Теги: Вооруженные Силы Украины Новости Украины Новости политики Оружие Игорь Жданов Міністерство оборони України рейтинги
      Источник: 24 Канал
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