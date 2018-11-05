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      Украинская армия – среди сильнейших вооруженных сил мира: опубликованы рейтинги

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      Украинская армия попала в рейтинг сильнейших армий мира
      Украинская армия попала в рейтинг сильнейших армий мира / 24 Канал

      Украинские вооруженные силы заняли 29 место в рейтинге сильнейших армий мира по версии проекта Global Firepower. Возглавили список "сильнейших" США, а сразу за ними оказалась Россия.

      Об этом говорится в рейтинге армий по индексу силы, сообщает Global Firepower.

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      Так, по данным Global Firepower, Украина с населением в 44 миллиона имеет 1,18 миллиона человек военного персонала, из которых актив – 182 тысячи, а 1 миллион – резерв. Оборонный бюджет Украины составляет 4,88 миллиардов долларов.

      Эксперты установили, что военную мощь Украины создают 240 воздушных судов, 2 214 боевых танков, 11 868 боевых машин, 1 302 единиц самоходной артиллерии, 1 669 единиц тяговой артиллерии, 625 ракетных установок, 25 судов в активе Военно-морских сил.

      Українська Армія Топ 30 найсильніших

      Топ-30 сильнейших войск мира/ Источник: globalfirepower.com

      Українська Армія Топ Найсильніших армій світу
      Рейтинг создавали по 55 критериям/ Источник: globalfirepower.com​

      Українська армія Топ Найсильніших армій світу
      Украина заняла 29 место/ Источник: globalfirepower.com

      Специалисты определяли индекс мощности по 55 критериям. Учитывалось не количество оружия, а его разнообразие. На создание списка не имели большого влияния ядерные запасы стран, хотя их наличие было бонусом.

      Всего в рейтинге представлены 136 стран. Лидируют Соединенные Штаты Америки, вторая – Россия, третий – Китай. Четвертое место заняла Индия, а замыкает топ-5 Великобритания.

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      К слову, издание Business Insider в этом рейтинге отобрало из всего перечня 25 самых мощных войск Европы. В нем Украина – на 10 строчке. А лидером является Россия.

      Теги: Новости политики Новости Украины Вооруженные Силы Украины рейтинги статистика Оружие
      Источник: 24 Канал
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