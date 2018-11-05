Украинская армия – среди сильнейших вооруженных сил мира: опубликованы рейтинги

Украинские вооруженные силы заняли 29 место в рейтинге сильнейших армий мира по версии проекта Global Firepower. Возглавили список "сильнейших" США, а сразу за ними оказалась Россия.

Об этом говорится в рейтинге армий по индексу силы, сообщает Global Firepower.

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Так, по данным Global Firepower, Украина с населением в 44 миллиона имеет 1,18 миллиона человек военного персонала, из которых актив – 182 тысячи, а 1 миллион – резерв. Оборонный бюджет Украины составляет 4,88 миллиардов долларов.

Эксперты установили, что военную мощь Украины создают 240 воздушных судов, 2 214 боевых танков, 11 868 боевых машин, 1 302 единиц самоходной артиллерии, 1 669 единиц тяговой артиллерии, 625 ракетных установок, 25 судов в активе Военно-морских сил.

Топ-30 сильнейших войск мира/ Источник: globalfirepower.com



Рейтинг создавали по 55 критериям/ Источник: globalfirepower.com​



Украина заняла 29 место/ Источник: globalfirepower.com

Специалисты определяли индекс мощности по 55 критериям. Учитывалось не количество оружия, а его разнообразие. На создание списка не имели большого влияния ядерные запасы стран, хотя их наличие было бонусом.

Всего в рейтинге представлены 136 стран. Лидируют Соединенные Штаты Америки, вторая – Россия, третий – Китай. Четвертое место заняла Индия, а замыкает топ-5 Великобритания.

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К слову, издание Business Insider в этом рейтинге отобрало из всего перечня 25 самых мощных войск Европы. В нем Украина – на 10 строчке. А лидером является Россия.