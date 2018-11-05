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      Українська армія – серед найсильніших збройних сил світу: опубліковано рейтинги

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      Українська армія потрапила до рейтингу найсильніших армій світу
      Українська армія потрапила до рейтингу найсильніших армій світу / 24 Канал

      Українські збройні сили посіли 29 місце у рейтингу найсильніших армій світу за версією проекту Global Firepower. Очолили список "найсильніших" США, а відразу за ними опинилася Росія.

      Про це йдеться у рейтингу армій за індексом сили, повідомляє Global Firepower.

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      Так, за даними Global Firepower, Україна з населенням у 44 мільйони має 1,18 мільйона осіб військового персоналу, з яких актив – 182 тисячі, а 1 мільйон – резерв. Оборонний бюджет України становить 4,88 мільярдів доларів.

      Експерти встановили, що військову потужність України створюють 240 повітряних суден, 2 214 бойових танків, 11 868 бойових машин, 1 302 одиниць самохідної артилерії , 1 669 одиниць тягової артилерії, 625 ракетних установок, 25 суден в активі Військово-морських сил.

      Українська Армія Топ 30 найсильніших
      Топ-30 найсильніших військ світу/ Джерело: globalfirepower.com

      Українська Армія Топ Найсильніших армій світу
      Рейтинг створювали за 55 критеріями/ Джерело: globalfirepower.com

      Українська армія Топ Найсильніших армій світу
      Україна посіла 29 місце/ Джерело: globalfirepower.com

      Фахівці визначали індекс потужності за 55 критеріями. Враховувалась не кількість зброї, а її розмаїття. На створення списку не мали великого впливу ядерні запаси країн, хоча їх наявність була бонусом.

      Загалом у рейтингу представлені 136 країн. Лідирують Сполучені Штати Америки, друга – Росія, третій– Китай. Четверте місце посіла Індія, а замикає топ-5 Велика Британія.

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      До слова, видання Business Insider у цьому рейтингу відібрало з усього переліку 25 найпотужніших військ Європи. В ньому Україна - на 10 сходинці. А лідером є Росія.

      Теги: Новини України Новини політики Збройні Сили України Зброя статистика Рейтинги
      Джерело: 24 Канал
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