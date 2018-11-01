Відео українських військових визнали одним з найкращих у світі

Відеоролик Сухопутних військ ЗСУ "Балада про піхоту" посів друге місце у списку найкращих військових вербувальних відео, який склало видання The Business Insider. Загалом до рейтингу потрапили 7 відеороликів.

У відео українських армійців розповідається історія піхотинця через образ звичайної лопати.



"Навряд чи якесь військове спорядження має більше значення для солдатів у всьому світі, ніж лопата, або шанцевий інструмент. Відео з України – це шедевр з погляду кіновиробництва і оповіді. Це відео неперевершене", – пише The Business Insider, зазначаючи, що було не так просто поставити цей ролик на друге місце.

Дивіться також: Як українські воїни відправили бойовиків на Донбасі на той світ: ефектне відео

Дивіться відео "Балада про піхоту":

Щодо першої сходинки списку найкращих військових вербувальних відео, то на ній опинився ролик збройних сил Швеції. Відео визнали найкращим через вміст гумору. Спершу у ролику висміюють усі можливі кліше, які часто фігурують у схожих відеороботах.

Дивіться відео збройних сил Швеції, яке стало найкращим військовим верубвальним відео:

На третьому місці опинився ролик збройних сил Нідерландів. Його автори показали, що армії країни не потрібні дурники, які гадають, що військова служба – це весело.



Щодо позиції Росії у цього списку, то її відео опинилося на четвертому місті.

До рейтингу також увійшли вербувальні матеріали Ірландії, Великої Британії та Південної Кореї.