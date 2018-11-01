10:41
1 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      САНКЦІЇ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Алмазний дєд. Кубинські плани Путіна
      Вєсті Кремля
      21:40, 31 жовтня
      Вєсті.UA. Гімн піонерів від Мірошниченка. Президентські амбіції Киви
      Вєсті.UA
      20:22, 31 жовтня
      Мильна бульбашка Каськіва: захоплені землі на Закарпатті можуть не повернути навіть після суду
      ЦРУ
      09:01, 31 жовтня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші ЕОМ
      Згадати все
      23:00, 30 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      САНКЦІЇ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ

      Відео українських військових визнали одним з найкращих у світі

      406 Читать новость на русском
      Українське відео "Балада про піхоту" стало одним з найкращих серед вербувальних роликів
      Українське відео "Балада про піхоту" стало одним з найкращих серед вербувальних роликів / Кадр з відео

      Відеоролик Сухопутних військ ЗСУ "Балада про піхоту" посів друге місце у списку найкращих військових вербувальних відео, який склало видання The Business Insider. Загалом до рейтингу потрапили 7 відеороликів.

      У відео українських армійців розповідається історія піхотинця через образ звичайної лопати.

      "Навряд чи якесь військове спорядження має більше значення для солдатів у всьому світі, ніж лопата, або шанцевий інструмент. Відео з України – це шедевр з погляду кіновиробництва і оповіді. Це відео неперевершене", – пише The Business Insider, зазначаючи, що було не так просто поставити цей ролик на друге місце.

      Дивіться також: Як українські воїни відправили бойовиків на Донбасі на той світ: ефектне відео

      Дивіться відео "Балада про піхоту":

      Щодо першої сходинки списку найкращих військових вербувальних відео, то на ній опинився ролик збройних сил Швеції. Відео визнали найкращим через вміст гумору. Спершу у ролику висміюють усі можливі кліше, які часто фігурують у схожих відеороботах.

      Дивіться відео збройних сил Швеції, яке стало найкращим військовим верубвальним відео:

      На третьому місці опинився ролик збройних сил Нідерландів. Його автори показали, що армії країни не потрібні дурники, які гадають, що військова служба – це весело.

      Щодо позиції Росії у цього списку, то її відео опинилося на четвертому місті.

      До рейтингу також увійшли вербувальні матеріали Ірландії, Великої Британії та Південної Кореї.

      Теги: Новини України Рейтинги Кіно Новини культури Швеція Збройні Сили України
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Одеський активіст знає, хто організував замах на нього, і чому вони не затримані
      сьогодні , 10:01 Одеський активіст знає, хто організував замах на нього, і чому вони не затримані
      Блог Медіа
      День вегана: корисно чи ні відмовлятись від їжі тваринного походження
      сьогодні , 09:01 День вегана: корисно чи ні відмовлятись від їжі тваринного походження
      Ірина Полицька 1471
      Украине еще долго будет трудно и больно – давайте это признаем
      сьогодні , 08:40 Украине еще долго будет трудно и больно – давайте это признаем
      Блог Соцмережі
      Що зміниться для українців у листопаді: нові ціни, штрафи та сервіси
      сьогодні , 07:04 Що зміниться для українців у листопаді: нові ціни, штрафи та сервіси
      Яніна Ткачук
      Кубок України: результати матчів 1/8 фіналу
      31 жовтня , 22:17 Кубок України: результати матчів 1/8 фіналу
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      В Україні масово святкують День захисника Вітчизни
       23 лютого 2012 , 22:44
      Турчинов пояснив, чому запровадив АТО, а не ввів воєнний стан
       27 лютого 2017 , 17:27
      Фанати "Бешикташа" завдали мільйонних збитків НСК "Олімпійський" на матчі з "Динамо"
       7 грудня 2016 , 20:40
      Карпати впевнено здолали Олімпік і продовжили переможну серію до 4 матчів
       22 квітня , 15:56
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук