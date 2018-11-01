Видео украинских военных признали одним из лучших в мире

Видеоролик Сухопутных войск ВСУ "Баллада о пехоте" занял второе место в списке лучших военных вербовочных видео, который составило издание The Business Insider. Всего в рейтинг попали 7 видеороликов.

В видео украинских армейцев рассказывается история пехотинца через образ обычной лопаты.

"Вряд ли какое-то военное снаряжение имеет большее значение для солдат во всем мире, чем лопата, или шанцевый инструмент. Видео с Украины – это шедевр с точки зрения кинопроизводства и сказания. Это видео непревзойденное", – пишет The Business Insider, отмечая, что было не так просто поставить этот ролик на второе место.

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Смотрите видео "Баллада о пехоте":

Относительно первой строчки списка лучших военных вербовочных видео, то на ней оказался ролик вооруженных сил Швеции. Видео признали лучшим из-за содержания юмора. Сначала в ролике высмеивают все возможные клише, которые часто фигурируют в похожих видеоработах.

Смотрите видео вооруженных сил Швеции, которое стало лучшим военным вербовочным видео:

На третьем месте оказался ролик вооруженных сил Нидерландов. Его авторы показали, что армии страны не нужны дурачки, которые думают, что военная служба – это весело.

Относительно позиции России в этом списке, то ее видео оказалось на четвертом месте.

В рейтинг также вошли вербовочные материалы Ирландии, Великобритании и Южной Кореи.