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      Україна потрапила до рейтингу найсильніших армій світу: експерт пояснив, що тут не так

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      Чому українська армія не може бути найсильнішою у Європі: пояснення експерта
      Чому українська армія не може бути найсильнішою у Європі: пояснення експерта / 24 канал

      Колишній офіцер оперативного управління Генштабу ЗСУ, полковник запасу Олег Жданов вважає, що українська армія не може бути однією із найсильніших у Європі, оскільки у ЗСУ постійно спостерігаються різноманітні скандали, а з хорошого Україна лише може робити красиві паради.

      Раніше 24 канал з посиланням на рейтингу армій за індексом сили за версією Global Firepower повідомляв, що українська армія увійшла до 30-ти найсильніших у світі. Зокрема, вона посіла 29 позицію.

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      За даними Global Firepower, Україна з населенням у 44 мільйони має 1,18 мільйона осіб військового персоналу, з яких актив – 182 тисячі, а 1 мільйон – резерв. Оборонний бюджет України становить 4,88 мільярдів доларів.

      Щоправда, колишній офіцер оперативного управління Генштабу ЗСУ, полковник запасу Олег Жданов заявив, стан української армії насправді не відповідає вищезазначеному рейтингу, передає "Гордон".

      "Я не вірю, що ми опинилися у десятці найсильніших армій Європи. Думаю, оцінка ЗСУ з боку Global Firepower є сильно завищеною. У нас міністр оборони обговорює ймовірність того, що армія до кінця року може просто розбігтися. І тут вона потрапляє до топ-10", – зауважив він.

      Як пояснив свою думку фахівець, річ у тому, насправді у ЗСУ немає ані ракетних військ, ані ядерного озброєння.

      Постійно якісь корупційні скандали – то з пальним, то боєприпаси горять. Наші ж військові та політики розповідають, що ми втратили левову частку свого запасу. І раптом такий результат. Тому я б не довіряв цьому рейтингу", – переконує він.

      Також він зазначив, що ЗСУ не змогли повністю відмовитися від строкової служби.

      "У нас не все так добре. Адже на п'ятий рік після Революції гідності ми не можемо навіть написати програми реформування ЗСУ. У Генштабі досі не спромоглися переписати військову доктрину під концепцію національної безпеки, яка набула чинності. Про яку перспективу тут можна говорити? Не забувайте також, що за п'ять років ми не перейшли повністю на контрактну службу – не можемо відмовитися від призову на строкову службу. Ми продаємо приблизно 200 штук БТР-4 до Іраку, а ЗСУ сидять на БТР-60ПБ зразка 70-х років. Поки ми лише спостерігаємо красиві паради на День незалежності", – підсумував колишній офіцер.

      Нагадаємо, одним із останніх гучних скандалів, що трапився у ЗСУ був вибух міномету "Молот" у 72-й бригаді, внаслідок чого зазнали поранення троє українських військовослужбовців. 

      Теги: Новини України Новини політики Зброя Ігор Жданов Збройні Сили України Рейтинги Міністерство оборони України
      Джерело: 24 Канал
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