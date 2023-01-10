Соответствующая санкция применяется по решению суда, поскольку Конституцией Украины предусмотрено, что только таким образом можно изъять имущество у любого лица. Об этом 24 Каналу рассказала юрист Центра противодействия коррупции Елена Щербан.

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Как работает механизм взыскания российских активов

Так, парламент определил специальную процедуру для этого. Согласно ей, сначала санкцию должен применить СНБО. Она применяется к лицам, прежде всего гражданам России, которые:

оправдывали войну России на Украине;

поставляли оружие оккупантам;

платили налоги в бюджет страны-агрессора.

"Речь идет о пропагандистах и тех, кто финансировал войну и т.д. Если эти люди имеют активы в Украине и собственно за ее пределами, то применяя сначала санкцию СНБО, в дальнейшем можно обращаться в суд и забирать эти активы в пользу нашей страны. Следовательно, использовать их в дальнейшем против агрессора", – сообщила юрист.

Над изъятием чьих активов уже идет работа

Несмотря на то, что механизм принят еще в мае, первый иск мы увидели только в августе. Уже есть несколько решений Высшего антикоррупционного суда относительно взысканий российских активов. Одно из последних касается экс-президента-беглеца Виктора Януковича.

Кроме того, Министерство юстиции подало иск в ВАКС о применении санкции о взыскании активов к одному из самых богатых российских олигархов Олегу Дерипаске. Речь идет прежде всего о Николаевском глиноземном заводе.

Так, Минюст провел тщательную работу относительно Дерипаски: очень долго изучал документы и связи, получал информацию из разных органов, поскольку в отношении российского олигарха есть много уголовных производств.

Известно, что США еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину применили санкции против Дерипаски как приближенного к Владимиру Путину. Кроме того, в США привлекают российского олигарха к ответственности за несоблюдение санкций и попыток их обойти.

Щербан объяснила, как работает механизм взыскания российских активов: смотрите видео

В чем важность этого механизма

Взыскание активов россиян важно не только с точки зрения того, что мы забираем какие-то активы в пользу нашего государства, но также является важным политическим решением. Так, это может быть хорошим аргументом для Запада поступить аналогично, то есть конфисковать российские активы.

"Не нужно нам помогать исключительно деньгами налогоплательщиков западных стран. Вы можете делать это за счет российских олигархов и суверенных активов России, которые сегодня находятся за границей", – подчеркнула Щербан.

Какова проблема с конфискацией активов страны-агрессора

Политическая составляющая этого вопроса очень важна, даже является первоочередной. Ведь, для того чтобы внедрять этот механизм в юридическую плоскость, сначала необходимо принять политическое решение.

Дело в том, что западный мир не был готов к ситуации, которая сложилась из-за полномасштабного вторжения в феврале прошлого года. Соответственно, специальных международных нормативных законодательных актов, которые регулировали бы юридический механизм, как передать эти активы нам – во многих странах просто не существует,

– объяснила юрист.

Соответствующий механизм уже принят в Канаде, но там нет много российских активов. Кроме того, над этим вопросом работают в Соединенных Штатах. Однако США пытаются сделать это через признание России страной-спонсором терроризма.

Кстати говоря Эстония начала работать над конфискацией российских активов

Что немаловажно, создание юридической плоскости взыскания российских активов должно быть максимально качественным. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем не дать возможности россиянам воспользоваться определенными юридическими деталями и вернуть активы или даже компенсацию.