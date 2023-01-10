Відповідна санкція застосовується за рішенням суду, оскільки Конституцією України передбачено, що лише у такий спосіб можна забрати майно у будь-якої особи. Про це 24 Каналу розповіла юристка Центру протидії корупції Олена Щербан.

Зауважте Уряд Шольца підтримує арешт активів Росії для допомоги у відновленні України, – Bloomberg

Як працює механізм стягнення російських активів

Так, парламент визначив спеціальну процедуру для цього. Згідно з нею, спершу санкцію має застосувати РНБО. Вона застосовується до осіб, насамперед громадян Росії, які:

виправдовували війну Росії в Україні;

постачали зброю окупантам;

сплачували податки до бюджету країни-агресорки.

"Мовиться про пропагандистів та тих, хто фінансував війну тощо. Якщо ці люди мають активи в Україні та власне за її межами, то застосовуючи спочатку санкцію РНБО, надалі можна звертатися до суду й забирати ці активи на користь нашої країни. Відтак, використовувати їх надалі проти агресорки", – повідомила юристка.

Над вилученням чиїх активів вже йде робота

Попри те, що механізм був ухвалений ще в травні, перший позов ми побачили лише у серпні. Наразі вже є кілька рішень Вищого антикорупційного суду щодо стягнень російських активів. Одне з останніх стосується експрезидента-втікача Віктора Януковича.

Крім того, Міністерство юстиції подало позов до ВАКС щодо застосування санкції про стягнення активів до одного з найбагатших російських олігархів Олега Дерипаски. Мовиться насамперед про Миколаївський глиноземний завод.

Так, Мін'юст провів ретельну роботу щодо Дерипаски: дуже довго вивчав документи та зв'язки, отримував інформацію з різних органів, оскільки відносно російського олігарха є багато кримінальних проваджень.

Відомо, що США ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну застосували санкції проти Дерипаски як наближеної особи до Владіміра Путіна. Крім того, наразі в США притягують російського олігарха до відповідальності за недотримання санкцій та спроб їх обійти.

Щербан пояснила, як працює механізм стягнення російських активів: дивіться відео

У чому важливість цього механізму

Стягнення активів росіян важливе не лише з точки зору того, що ми забираємо якісь активи на користь нашої держави, а є також важливим політичним рішенням. Так, це може бути гарним аргументом для Заходу вчинити аналогічно, тобто конфіскувати російські активи.

"Не потрібно нам допомагати виключно грошима платників податків західних країн. Ви можете робити це коштом російських олігархів та суверенних активів Росії, які сьогодні перебувають за кордоном", – підкреслила Щербан.

Яка є проблема з конфіскацією активів країни-агресорки

Політична складова цього питання є дуже важливою, навіть першочерговою. Адже для того, щоб впроваджувати цей механізм у юридичну площину, спочатку необхідно ухвалити політичне рішення.

Річ у тім, що західний світ не був готовий до ситуації, яка склалася через повномасштабне вторгнення у лютому того року. Відповідно, спеціальних міжнародних нормативних законодавчих актів, які регулювали б юридичний механізм, як передати ці активи нам – у багатьох країнах просто не існує,

– пояснила юристка.

Наразі відповідний механізм вже ухвалили в Канаді, але там немає багато російських активів. Крім того, над цим питанням працюють у Сполучених Штатах. Однак США намагаються зробити це через визнання Росії країною-спонсоркою тероризму.

До речі Естонія почала працювати над конфіскацією російських активів

Що важливо, створення юридичної площини стягнення російських активів має бути максимально якісним. Це необхідно для того, щоб надалі не дати можливості росіянам скористатися певними юридичними деталями та повернути активи або ж навіть компенсацію.