Выясняла, как глава Белого дома проводит свой рабочий день и какой у него распорядок, репортер WP Эшли Паркер. Журналистка взяла несколько интервью у приближенных к Джо Байдену людей.

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На условиях анонимности они помогли представительнице СМИ "виртуально" провести день с главой Соединенных Штатов Америки.

Рабочий день Байдена

Собеседники рассказали, что президент утром идет на силовую тренировку, где поднимает спортивные снаряды разного веса и работает на велотренажере.

После этого он смотрит утренние телешоу CNN "Новый день" или MSNBC "Утренний Джо". Также Джо Байден просматривает новостной дайджест крупных изданий США, уделяя особое внимание новостям из родного штата Делавэр.

Исполнение обязанностей президента

Фактически рабочий день 46 главы Штатов начинается на этапе, когда вместе с вице-президентом Камалой Харрис они слушают секретный доклад американской разведки о мировых событиях в горячих точках.

Далее идут встречи с руководителями департаментов. Джо Байден не менее одного раза в неделю проводит встречи с высокопоставленными чиновниками:

министром обороны Ллойдом Остином;

государственным секретарем Энтони Блинкеном;

председателем Объединенного комитета начальников штабов Марком А. Милли.

После этого он проводит совещание со своими советниками. Кроме этого, делает в среднем один – два публичных выступления.

Обратите внимание! Эшли Паркер считает, что по сравнению со своим предшественником Дональдом Трампом Джо Байден менее активен в течение дня. Ведь 45 президент проводил больше времени на рабочем месте и очень часто выступал перед СМИ