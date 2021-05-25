З'ясовувала, як глава Білого дому проводить свій робочий день і який у нього розпорядок, репортерка WP Ешлі Паркер. Журналістка взяла декілька інтерв'ю у наближених до Джо Байдена людей.

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На умовах анонімності вони допомогли представниці ЗМІ "віртуально" провести день з главою Сполучених Штатів Америки.

Робочий день Байдена

Співрозмовники розповіли, що президент вранці йде на силове тренування, де підіймає спортивні снаряди різної ваги та працює на велотренажері.

Після цього він дивиться ранкові телешоу CNN "Новий день" або MSNBC "Ранковий Джо". Також Джо Байден переглядає новинний дайджест великих видань США, приділяючи особливу увагу новинам з рідного штату Делавер.

Виконання обов'язків президента

Фактично робочий день 46 глави Штатів розпочинається на етапі, коли разом з віцепрезиденткою Камалою Гарріс вони слухають секретну доповідь американської розвідки про світові події у гарячих точках.

Далі йдуть зустрічі з керівниками департаментів. Джо Байден не менше одного разу на тиждень зустрічається з високопосадовцями:

міністром оборони Ллойдом Остіном;

державним секретарем Ентоні Блінкеном;

головою Об'єднаного комітету начальників штабів Марком А. Міллі.

Після цього він проводить нараду зі своїми радниками. Окрім цього, робить у середньому один – два публічних виступи.

Зверніть увагу! Ешлі Паркер вважає, що у порівнянні зі своїм попередником Дональдом Трампом Джо Байден менш активний протягом дня. Адже 45 президент проводив більше часу на робочому місці та дуже часто виступав перед ЗМІ