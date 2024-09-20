Отныне 10 поездов Hyundai, два поезда Skoda, два поезда Тарпан и два поезда с вагонами МПЛТ (Межрегиональный поезд локомотивной тяги) оборудованы системами доступа к интернету. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Пассажиры смогут пользоваться интернетом

По словам председателя правления АО "Укрзализныця" Евгения Лященко, все пассажиры скоростных поездов отныне имеют доступ к интернету через Wi-Fi.

Мы сделали то, о чем говорилось годами. Это была одна из приоритетных задач, ведь в сегодняшних реалиях сверхважно оставаться онлайн. Поэтому, путешествуя, вы можете работать, учиться, общаться с родными и любимыми. Спасибо всей команде, которая наконец сделала этот проект реальностью!

– отметил он.

Как подключиться к Wi-Fi в поезде

Для того, чтобы воспользоваться интернетом в дороге, надо:

Во время путешествия включите Wi-Fi на своем устройстве и выберите сеть под названием WiFi test.

После подключения к сети на вашем устройстве откроется страница бортового портала portal.uz.com.ua с базовой информацией о путешествии, электронным меню и возможностью оставить отзыв о поездке.

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