Відтепер 10 поїздів Hyundai, два поїзди Skoda, два поїзди Тарпан та два поїзди з вагонами МПЛТ (Міжрегіональний поїзд локомотивної тяги) обладнані системами доступу до інтернету. Про це повідомляє пресслужба компанії.

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Пасажири зможуть користуватися інтернетом

За словами голови правління АТ "Укрзалізниця" Євгена Лященка, усі пасажири швидкісних поїздів відтепер мають доступ до інтернету через Wi-Fi.

Ми зробили те, про що говорилося роками. Це було одне з пріоритетних завдань, адже в сьогоднішніх реаліях надважливо залишатися онлайн. Тож, подорожуючи, ви можете працювати, навчатися, спілкуватися з рідними та коханими. Дякую всій команді, яка нарешті зробила цей проєкт реальністю!

– зазначив він.

Як під'єднатися до Wi-Fi в потязі

Для того, щоб скористуватися інтернетом у дорозі, треба:

Під час подорожі увімкніть Wi-Fi на своєму пристрої та оберіть мережу під назвою WiFi test.

Після доєднання до мережі на вашому пристрої відкриється сторінка бортового порталу portal.uz.com.ua з базовою інформацією про подорож, електронним меню та можливістю залишити відгук про поїздку.

Користуйтеся безкоштовними 1 Гб трафіку на швидкості 10 Мб/с.

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