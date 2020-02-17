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      Windrose запускает ежедневные авиарейсы между крупнейшими городами Украины

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      Windrose соединит рейсами Киев, Харьков, Днепр, Львов и Николаев / ЦТС

      С апреля Windrose запустит рейсы между Киевом, Харьковом, Днепром, Львовом, Одессой и Николаевом. Так, на поездку туда и обратно можно будет потратить только один день.

      Рейсы будут осуществлять 2-3 раза в день с вылетом утром, днем и вечером, сообщает пресс-служба авиакомпании. Предварительная продажа билетов началась 13 февраля 2020 года.

      Также интересно: Windrose существенно снизила тарифы на рейсы по Украине: цены и направления

      Продолжительность перелета в Днепр составляет 1 час 20 минут. В целом это втрое быстрее, чем поездка поездом.


      Как Windrose свяжет крупнейшие украинские города / изображение пресс-службы авиакомпании

      Расписание построено таким образом, что несколько направлений стыкуются. Это позволит пассажирам делать пересадки в Киеве и путешествовать между различными концами страны. Сайт avianews.com проанализировал возможные варианты стыковок между рейсами с пересадками:

      • Львов-Одесса 1 час
      • Одесса-Львов: 50 минут
      • Львов-Харьков: 2 часа 30 минут
      • Харьков-Львов: 1 час
      • Львов-Днепр 55 минут
      • Днепр-Львов: 1 час
      • Львов-Николаев 2 часа 35 минут
      • Николаев-Львов: 2 часа 30 минут
      • Харьков-Одесса 1 час 10 минут
      • Одесса-Харьков 2 час 35 минут

      К тому же фирма Windrose анонсировала рейсы в Ивано-Франковск с осени этого года.

      Цены на перелеты

      Накануне Windrose снизила тарифы на перелеты между городами Украины. Сейчас самая низкая цена – 570 гривен – действует на перелеты летом. В эту стоимость входит зарегистрированный багаж до 23 килограммов и ручная кладь до 7.


      Тарифы на рейс Киев - Львов / скриншот с сайта Windrose Airlines

      Что известно о "Розе Ветров"?
      Авиакомпания "Роза Ветров" или Windrose Airlines основана 28 октября 2003 года, базируется в Киевском международном аэропорту "Борисполь". Доля чартерных авиаперевозок авиакомпании на украинском рынке составляет около 60%. Авиакомпания постепенно выходит на рынок регулярных перевозок. Ее флот насчитывает 9 самолетов, из них 6 – Airbus A320 и А321, и еще 3 – Embraer ERJ-145.

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины авиация
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