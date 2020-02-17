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      Windrose запускає щоденні авіарейси між найбільшими містами України

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      Windrose сполучить рейсами Київ, Харків, Дніпро, Львів і Миколаїв / ЦТС

      З квітня Windrose запустить рейси між Києвом, Харковом, Дніпром, Львовом, Одесою та Миколаєвом. Так, на поїздку туди і назад можна буде витратити лише один день.

      Рейси будуть здійснювати 2-3 рази на день з вильотом вранці, вдень та ввечері, повідомляє пресслужба авіакомпанії. Попередній продаж квитків розпочався 13 лютого 2020 року.

      Також цікаво: Windrose суттєво знизила тарифи на рейси Україною: ціни та напрямки

      Тривалість перельоту до Дніпра складає 1 годину 20 хвилин. Загалом це втричі швидше, ніж поїздка потягом.


      Як Windrose сполучатиме найбільші українські міста / зображення пресслужби авіакомпанії

      Розклад побудовано таким чином, що кілька напрямків стикуються. Це дозволить пасажирам робити пересадки в Києві і подорожувати між різними кінцями країни. Сайт avianews.com проаналізував можливі варіанти стикувань між рейсами із пересадками:

      • Львів-Одеса: 1 година
      • Одеса-Львів: 50 хвилин
      • Львів-Харків: 2 години 30 хвилин
      • Харків-Львів: 1 година
      • Львів-Дніпро: 55 хвилин
      • Дніпро-Львів: 1 година
      • Львів-Миколаїв 2 години 35 хвилин
      • Миколаїв-Львів: 2 години 30 хвилин
      • Харків-Одеса: 1 година 10 хвилин
      • Одеса-Харків 2 години 35 хвилин

      До того ж фірма Windrose анонсувала рейси до Івано-Франківська з осені цього року.

      Ціни на перельоти

      Напередодні Windrose знизила тарифи на перельоти між містами України. Наразі найнижча ціна – 570 гривень – діє на перельоти влітку. У цю вартість входить зареєстрований багаж до 23 кілограмів та ручна поклажа до 7.


      Тарифи на рейс Київ – Львів / скриншот з сайту Windrose Airlines

      Що відомо про "Розу Вітрів"?Авіакомпанія "Роза Вітрів" або Windrose Airlines заснована 28 жовтня 2003 року, базується у Київському міжнародному аеропорту "Бориспіль". Частка чартерних авіаперевезень авіакомпанії на українському ринку становить приблизно 60%. Авіакомпанія поступово виходить на ринок регулярних перевезень. Її флот налічує 9 літаків, з них 6 – Airbus A320 та А321, і ще 3 – Embraer ERJ-145.

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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України авіація
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