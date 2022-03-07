Однако теперь запрет на полеты продлили. Он будет действовать до июня 2022 года.

Внимание Wizz Air предлагает украинцам работу: обеспечат переезд и проживание в отеле

Соответствующая информация содержится в системе бронирования авиакомпании.

Что делать тем, кто уже купил билеты

Люди, успевшие купить билеты до 1 июня, получили от компании предложение:

обменять их на рейсы с более поздней датой;

или вернуть деньги;

или положить их на годовой депозит для покупки билетов в будущем с добавкой в ​​20%.

Справка. Wizz Air после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля работает над эвакуацией своих бортов и сотрудников с семьями из Украины.

Основной конкурент Wizz Air – ирландская авиакомпания Ryanair – отказалась от всех рейсов в Украину и из страны, в частности из аэропортов Киев, Львов и Одесса, на неограниченный срок.

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