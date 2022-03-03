Поэтому они опубликовали на сайте объявление, в котором приглашают подать заявку на одну из множества офисных должностей в команде авиакомпании.

Внимание Wizz Air предоставит 100 тысяч бесплатных билетов для украинцев

Поэтому всем, кто решит стать частью команды, они предлагают:

  • поддержку с переездом;
  • 30-дневное размещение в отеле;
  • помощь в получении разрешения на работу в Будапеште или в другом месте.

Также обещают возможность скорейшего карьерного роста в многонациональной среде.

В частности, среди вакансий есть:

  • планировщик экипажа;
  • менеджер по логистике;
  • специалист по системам безопасности и данных;
  • бухгалтер;
  • менеджер по подбору персонала и другие.

Также недавно в компании Wizz Air заявили, что будут помогать беженцам из Украины добраться в другие страны мира. Лоукостер предоставит украинцам 100 тысяч бесплатных билетов.

ВСУ

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