Поэтому они опубликовали на сайте объявление, в котором приглашают подать заявку на одну из множества офисных должностей в команде авиакомпании.

Внимание Wizz Air предоставит 100 тысяч бесплатных билетов для украинцев

Поэтому всем, кто решит стать частью команды, они предлагают:

поддержку с переездом;

30-дневное размещение в отеле;

помощь в получении разрешения на работу в Будапеште или в другом месте.

Также обещают возможность скорейшего карьерного роста в многонациональной среде.

В частности, среди вакансий есть:

планировщик экипажа;

менеджер по логистике;

специалист по системам безопасности и данных;

бухгалтер;

менеджер по подбору персонала и другие.

Также недавно в компании Wizz Air заявили, что будут помогать беженцам из Украины добраться в другие страны мира. Лоукостер предоставит украинцам 100 тысяч бесплатных билетов.

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