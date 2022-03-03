Поэтому они опубликовали на сайте объявление, в котором приглашают подать заявку на одну из множества офисных должностей в команде авиакомпании.
Внимание Wizz Air предоставит 100 тысяч бесплатных билетов для украинцев
Поэтому всем, кто решит стать частью команды, они предлагают:
- поддержку с переездом;
- 30-дневное размещение в отеле;
- помощь в получении разрешения на работу в Будапеште или в другом месте.
Также обещают возможность скорейшего карьерного роста в многонациональной среде.
В частности, среди вакансий есть:
- планировщик экипажа;
- менеджер по логистике;
- специалист по системам безопасности и данных;
- бухгалтер;
- менеджер по подбору персонала и другие.
Также недавно в компании Wizz Air заявили, что будут помогать беженцам из Украины добраться в другие страны мира. Лоукостер предоставит украинцам 100 тысяч бесплатных билетов.
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