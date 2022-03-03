Тому вони опублікували на сайті оголошення, у якому запрошують подати заявку на одну з багатьох офісних посад у команді авіакомпанії.

Увага Wizz Air надасть 100 тисяч безкоштовних квитків для українців

Тож усім, хто вирішить стати частиною команди, вони пропонують:

підтримку з переїздом;

30-денне розміщення в готелі;

допомогу у отриманні дозволу на роботу в Будапешті або у іншому місці.

Також обіцяють можливість швидкого кар'єрного зростання у багатонаціональному середовищі.

Зокрема, серед вакансій є такі:

планувальник екіпажу;

менеджер з логістики;

спеціаліст із систем безпеки та даних;

бухгалтер;

менеджер з підбору персоналу та інші.

Також нещодавно у компані Wizz Air заявили, що допомагатимуть біженцям з України дістатися до інших країн світу. Лоукостер надасть українцям 100 тисяч безкоштовних квитків.

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