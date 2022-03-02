У Wizz Air пообіцяли допомогти українським біженцям дістатися до бажаного місця призначення, де б воно не було.

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Wizz Air надасть квитки для українців

Ми надаємо 100 000 безкоштовних місць на короткомагістральні рейси, які виконують із сусідніх країн України,

– заявили в компанії.

Вилетіти можна буде з таких країн:

Польща,

Словаччина,

Угорщина,

Румунія.

У лоукостері також зазначили, що багато українців вже прямують із пересадками до свого місця призначення. Тому тим біженцям, які вже не на території сусідніх держав, пропонують рятувальний тариф. Відповідно до нього, квитки коштуватимуть 29,99 або 69,99 євро.

Нагадаємо, в ООН нарахували вже 520 тисяч біженців з України. Там наголошують, що це ще не остаточні дані. Більшість виїхала в Польщу.

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